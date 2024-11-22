Знаменитость поделилась, как влияет на их отношения разница в возрасте.

Знаменитая американская певица Майли Сайрус, которая ранее расплакалась перед камерами в новом клипе, закрутила новый роман с музыкантом Максом Морандо. Бойфренд звезды младше ее на 6 лет. Артистка ответила, влияет ли разница в возрасте на их отношения.

В интервью Harper's Bazaar исполнительница призналась, что разница в возрасте, несмотря на то, что она достаточно небольшая, все же ощущается. Иногда, по словам Майли, ей кажется будто они с любимым из разных эпох. В частности, певица привела пример того, что в ее детстве был только один компьютер, который она делила с другими членами семьи, а вот у Морандо уже был свой личный ноутбук.

Кроме того, также Макс больше времени уделяет соцсетям, в отличие от Сайрус, а еще он больше доверяет информации, которую видит в сети.

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"Он смотрит на жизнь совсем иначе, чем я. Он рос с ноутбуком. У меня был настольный компьютер, которым я делился с братьями и сестрами. Честно говоря, он дрессировал нашу собаку с помощью Reddit (американская соцсеть - УНИАН). Я спрашиваю: "Ты уверен, что мы должны это делать?". И он говорит: "На Reddit написано так и бла, бла, бла", - поделилась знаменитость.

В то же время артистка говорит, что они очень похожи с бойфрендом. Майли подчеркнула, что для нее всегда было важно, чтобы ее избранник с легкостью смотрел на жизнь и умел ею наслаждаться, как и она. По ее словам, Макс именно таким и является, а также он вдохновляет свою возлюбленную.

"Он очень похож на меня. Мы просто не воспринимаем жизнь слишком серьезно. И Макс просто вдохновляет меня", - растрогала Сайрус.

К слову, первые слухи о романе звезд распространились еще в 2021 году. Однако тогда ни одна из сторон не подтверждала отношения. В начале 2024 года парочка появилась вместе на церемонии вручения премии "Грэмми", чем и подтвердила роман.

Напомним, ранее Майли Сайрус попала в скандал с песней "Flowers". Певицу обвинили в плагиате и подали на нее в суд.

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