Одна из главных музыкальных премий мира состоялась в ночь со 2 на 3 февраля.

В Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемония самой престижной музыкальной премии "Грэмми". Уже традиционно на ней отмечали лучшие песни, альбомы и дуэты в различных жанрах музыки.

В этом году в связи с масштабными пожарами в США мероприятие провели достаточно скромно и без шумных вечеринок. Больше всего наград получил американский рэпер Кендрик Ламар. Его хит "Not Like Us" стал лучшим сразу в четырех категориях.

Певица Бейонсе победила в категории "Лучший альбом года" и "Лучший кантри-альбом". Интересно, что она оставила позади Тейлор Свифт, Билли Айлиш и других популярных исполнителей. Кстати, для объявления победы звезды, на сцену вышли сотрудники пожарного управления Лос-Анджелеса.

"Вау, я действительно не ожидала! Я надеюсь, что мы продолжим двигаться вперед, открывая новые двери", - сказала Бейонсе, получая заветную награду.

Полный список победителей "Грэмми-2025"

Лучшая песня года -KendrickLamar "Not Like Us"

Лучший альбом года - Beyonce "Cowboy Carter"

- Beyonce "Cowboy Carter" Лучшая запись года - Kendrick Lamar "Not Like Us"

- Kendrick Lamar "Not Like Us" Лучшее поп-исполнение дуэта/группы - Lady Gaga and Bruno Mars "Die With a Smile"

- Lady Gaga and Bruno Mars "Die With a Smile" Лучший латиноамериканский поп-альбом - Shakira "Las Mujeres Ya No Llorán"

- Shakira "Las Mujeres Ya No Llorán" Лучший новый артист - Chappell Roan

- Chappell Roan Лучший кантри-альбом - Beyonce "Cowboy Carter"

- Beyonce "Cowboy Carter" Лучший поп-альбом - Sabrina Carpenter "Short n' Sweet"

- Sabrina Carpenter "Short n' Sweet" Лучший рэп-альбом - Doechii "Alligator Bites Never Heal"

- Doechii "Alligator Bites Never Heal" Лучшее сольное поп-исполнение - Sabrina Carpenter "Espresso"

Лучший альбом танцевальной/электронной музыки - Charli xcx "Brat"

- Charli xcx "Brat" Лучшее рок-исполнение - The Beatles "Now and Then"

- The Beatles "Now and Then" Лучшее рэп-исполнение - Kendrick Lamar "Not Like Us"

- Kendrick Lamar "Not Like Us" Лучшая рэп-песня - Kendrick Lamar "Not Like Us"

- Kendrick Lamar "Not Like Us" Лучший альбом альтернативной музыки - St Vincent "All Born Screaming"

- St Vincent "All Born Screaming" Лучшее сольное выступление в стиле кантри - Chris Stapleton "It Takes a Woman"

- Chris Stapleton "It Takes a Woman" Лучшее выступление дуэта/группы в стиле кантри - Beyoncé and Miley Cyrus "II Most Wanted"

- Beyoncé and Miley Cyrus "II Most Wanted" Лучшее мелодичное рэп-исполнение - Rapsody featuring Erykah Badu "3:AM"

- Rapsody featuring Erykah Badu "3:AM" Лучшая танцевальная поп-запись - Charli xcx "Von Dutch"

- Charli xcx "Von Dutch" Лучшая танцевальная/электронная запись - Justice and Tame Impala "Neverender"

- Justice and Tame Impala "Neverender" Лучшее R&B исполнение - Muni Long "Made for Me"

- Muni Long "Made for Me" Лучшее традиционное R&B-исполнение - Lucky Daye "That's You"

- Lucky Daye "That's You" Лучшая песня в стиле R&B - SZA "Saturn"

Лучший R&B альбом - Chris Brown "11:11 (Deluxe)"

- Chris Brown "11:11 (Deluxe)" Лучший фолк-альбом - Gillian Welch and David Rawlings "Woodland"

- Gillian Welch and David Rawlings "Woodland" Лучшее исполнение в стиле металл - Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)"

- Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" Лучшее исполнение африканской музыки - Tems "Love Me JeJe"

- Tems "Love Me JeJe" Лучшая рок-песня - St Vincent "Broken Man"

Лучший рок-альбом - The Rolling Stones "Hackney Diamonds "

- The Rolling Stones "Hackney Diamonds Лучшее альтернативное музыкальное исполнение - St. Vincent "Flea"

- St. Vincent "Flea" Лучший мировой музыкальный альбом - Matt B с участием Королевского филармонического оркестра "Alkebulan II"

- Matt B с участием Королевского филармонического оркестра "Alkebulan II" Лучшая аудиокнига, озвучивание и запись рассказа - Jimmy Carter "Last Sundays in the Plains: A Centennial Celebration"

- Jimmy Carter "Last Sundays in the Plains: A Centennial Celebration" Лучшая песня, написанная для визуальных медиа - Jon Batiste "It Never Went Away from American Symphony"

- Jon Batiste "It Never Went Away from American Symphony" Лучший альбом мексиканской музыки - Karin Leon "Boca Chueca, Volume 1"

- Karin Leon "Boca Chueca, Volume 1" Лучший автор песен года - Amy Allen

- Amy Allen Лучший продюсер года - Daniel Nigro.

Напомним, ранее стало известно, получила ли Jerry Heil награду премии "Грэмми-2025".

