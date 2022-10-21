Данной композицией артист хотел показать публике, что жизнь продолжается.

Известный украинский музыкант Wellboy, который ранее громко прекратил сотрудничество с путинистом Юрием Бардашем, представил новую песню и клип на нее. Композиция получила название "Стиль".

Клип был снят в Киеве незадолго до того, как Россия нанесла ряд массированных ударов по всем городам Украины 10 октября и еще несколько раз после этого. На видео можно увидеть локации, пострадавшие 10 октября – пешеходный стеклянный мост, парк им. Т. Шевченко и главный, старейший красный корпус КНУ.

"Сегодня главная цель каждого из нас — это выстоять как физически, так и эмоционально, ради победы над врагом. Этой работой мы хотим поддержать украинцев и напомнить, что жизнь продолжается. Пожалуй, каждый в эти дни находится в истощенном эмоциональном состоянии и задается вопросом: "Веселитись нема чим, суму сто причин. Як від них нам відпочить? Невідомо". Но, несмотря на ежедневные новости, от которых сжимается сердце, такие вещи, как любовь, простые бытовые положительные эмоции и поддержка друг друга всегда актуальны. Это то, что нас спасет, ну и безусловно ВСУ, за что им низкий поклон!" - прокомментировал свое творчество Wellboy.

Напомним, Вера Брежнева трогательно перепела известную украинскую песню.

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