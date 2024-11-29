Артисты представили композицию "Кличу".

Известные украинские певцы Джамала и Дмитрий Монатик впервые за время на большой сцене спели вместе. Исполнители презентовали песню об одиночестве "Кличу", записанную в дуэте, а также клип к ней.

Новым треком знаменитости пытались привлечь внимание к важной проблеме. Речь идет об одиночестве, которое украинцы часто чувствовали особенно во время большой войны.

Они отмечают, что важно не закрываться в себе и переживать все эмоции, а также не бояться обращаться за помощью к родным и друзьям, чтобы справиться с этим чувством вместе. Кроме того, Джамала и Монатик убеждены, что музыка тоже помогает исцелиться и утолить душевную боль.

"Известно, что даже находясь в окружении других, человек может чувствовать себя одиноким, испытывать страх быть непонятым, не принятым и не услышанным! Важно не замыкаться в себе, а найти ту самую, вашу поддержку...Мы верим в то, что музыка может также поддерживать нас и давать вдохновение в трудные минуты", - написала в своем Instagram Джамала.

Новый трек написала именно артистка, а затем предложила Дмитрию исполнить его вместе. В результате певцы создали композицию "Кличу" и клип к ней. В музыкальном видео главными героями стали сами исполнители, а также еще два танцора.

"Видео "Кличу" - это призыв к отзывчивости, пониманию и готовности поддерживать тех, кто рядом. Мы все можем стать ангелами-хранителями для своих близких. Иногда достаточно слова, действия или просто возможности побыть наедине со своими мыслями. Но самое важное - научиться слышать зов о помощи, даже когда он звучит без слов", - добавила в описании под клипом знаменитость.

В комментариях под видео поклонники звезд пишут, что их поразила новая песня. Кроме того, они счастливы впервые увидеть и услышать вместе Джамалу и Монатика:

"Два самых ярких и стильных артиста Украины. Спасибо за это произведение искусства!"

"Спасибо, замечательная песня, попала в самое сердце"

"Невероятно чувственная песня"

"Наконец-то дождались, замечательная работа!"

Напомним, ранее Монатик довел до слез песней о боли потери. Артист выпустил трек "Навсегда", а также клип к нему.

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