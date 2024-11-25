Певица рассказала о рождении ребенка.

Украинская певица Джамала, которая известна своей активной гражданской позицией и проникновенными песнями, недавно дала откровенное интервью программе "ТУР Звездами" на Люкс ФМ. Во время разговора с ведущей Натальей Тур, который состоялся после концерта Нади Дорофеевой во Дворце Спорта, певица поделилась своими мыслями о материнстве, творчестве и жизни во время войны.

На вопрос о самом безумном поступке, который она совершила в последнее время, Джамала, не колеблясь, ответила:

"Родить ребенка во время войны. Мне кажется, это самый безумный поступок, который только может быть".

Кто такая Джамала?

Джамала - это известная украинская певица крымскотатарского происхождения, которая прославилась своим уникальным голосом и особым стилем, сочетающим в себе элементы джаза, соула, фанка, фолка и электронной музыки.

Певица, является лауреатом многих престижных музыкальных премий, включая "YUNA", "Elle Style Awards", "Человек года" и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Джамала известна своей активной гражданской позицией и поддержкой Украины, особенно во время войны. Она выступает на благотворительных концертах, помогает беженцам и использует свою платформу для привлечения внимания к проблемам Украины. Певица, экспериментирует с различными музыкальными жанрами, создавая неповторимое звучание. Ее музыка часто сочетает в себе элементы традиционной крымскотатарской музыки с современными музыкальными трендами.

Напомним, певица Джамала отпраздновала полугодие сына.

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