Артист выпустил новую песни "Назавжди".

Известный украинский певец Дмитрий Монатик презентовал новую лирическую композицию "Назавжди", а также представил атмосферный клип к ней. Артист спел о боли потери и разлуки в историческом здании столицы.

Новый трек вошел в четвертый студийный альбом "Вечно танцующий человек" Монатика. Видео к песне снималось в одном из самых красивых и исторически значимых зданий Киева - Доме Мороза. Режиссером ролика выступил Константин Гордиенко. В клипе каждая сцена скрывает определенные символы и детали, через которые передается атмосфера разлуки и возрождения.

Исполнитель говорит, что его новая видеоработа - это как путешествие сквозь время и пространство. Монатик пытался совместить прошлое и настоящее. По его словам, трек "Назавжди" является одним из самых эмоциональных и атмосферных в его репертуаре.

"Назавжди" - пока одна из самых атмосферных песен, которые я когда-либо писал! Боль потери, боль разлуки, боль расстояния. Отсутствие души рядом... Для того, чтобы найти силы поверить в то, что эта боль угаснет, расстояние уменьшится, а душа - вернется нужно преодолеть немалый путь. Когда вдохновение вместе с музой крепко спят, ритм сердца должен стать намного громче, чтобы они проснулись... Чтобы выйти из ада, найти душу, увидеть свет... Чтобы остаться в объятиях навсегда", - написал в своем Instagram знаменитость.

Поклонников артиста "зацепила" новая композиция и клип. Они приятно удивлены работой их кумира и оставили множество приятных слов для него в комментариях под видео:

"Класс, так символично, что Дима в конце концов пройдя сквозь все этажи и преодолев лестницу, вышел на дневной свет"

"Та работа, которую надо пересматривать неоднократно. Много смыслов, много прекрасного"

"Спасибо всей вашей команде за такое творчество. Ритмы, звуки, эстетика, смыслы. Приятная рефлексия такая получается каждый раз, - музыкальная терапия"

"Чувственно, эмоционально, лирично, шедеврально"

"Если есть кто-то из артистов, кто вызывает мурашки с первых нот, то это вы"

Напомним, ранее Монатик показал подросших сыновей и станцевал с ними в клипе "Не мине"

Вас также могут заинтересовать новости: