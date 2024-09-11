Известный украинский певец Дмитрий Монатик презентовал новую лирическую композицию "Назавжди", а также представил атмосферный клип к ней. Артист спел о боли потери и разлуки в историческом здании столицы.
Новый трек вошел в четвертый студийный альбом "Вечно танцующий человек" Монатика. Видео к песне снималось в одном из самых красивых и исторически значимых зданий Киева - Доме Мороза. Режиссером ролика выступил Константин Гордиенко. В клипе каждая сцена скрывает определенные символы и детали, через которые передается атмосфера разлуки и возрождения.
Исполнитель говорит, что его новая видеоработа - это как путешествие сквозь время и пространство. Монатик пытался совместить прошлое и настоящее. По его словам, трек "Назавжди" является одним из самых эмоциональных и атмосферных в его репертуаре.
"Назавжди" - пока одна из самых атмосферных песен, которые я когда-либо писал! Боль потери, боль разлуки, боль расстояния. Отсутствие души рядом... Для того, чтобы найти силы поверить в то, что эта боль угаснет, расстояние уменьшится, а душа - вернется нужно преодолеть немалый путь. Когда вдохновение вместе с музой крепко спят, ритм сердца должен стать намного громче, чтобы они проснулись... Чтобы выйти из ада, найти душу, увидеть свет... Чтобы остаться в объятиях навсегда", - написал в своем Instagram знаменитость.
Поклонников артиста "зацепила" новая композиция и клип. Они приятно удивлены работой их кумира и оставили множество приятных слов для него в комментариях под видео:
- "Класс, так символично, что Дима в конце концов пройдя сквозь все этажи и преодолев лестницу, вышел на дневной свет"
- "Та работа, которую надо пересматривать неоднократно. Много смыслов, много прекрасного"
- "Спасибо всей вашей команде за такое творчество. Ритмы, звуки, эстетика, смыслы. Приятная рефлексия такая получается каждый раз, - музыкальная терапия"
- "Чувственно, эмоционально, лирично, шедеврально"
- "Если есть кто-то из артистов, кто вызывает мурашки с первых нот, то это вы"
Напомним, ранее Монатик показал подросших сыновей и станцевал с ними в клипе "Не мине"