Рок-группа «Вопли Видоплясова» в канун Святого Николая выпустила свою версию самой популярной колядки «Добрий вечір тобі».

Анонсировал аудиотрек на своей странице в Facebook лидер ВВ, рок-музыкант Олег Скрипка.

"В конце этого совсем непростого года все мы уже окунулись с головой в предновогодние заботы. Именно в те сладкие праздничные предчувствия, когда мы ждем Рождество Христово. Этот светлый праздник каждому дарит возможность очиститься и начать новый год со светлыми намерениями и мыслями. А мы живем в интересные времена, когда эта прекрасная традиция возвращается в каждый дом и на большую сцену", – объясняют в ВВ.

Текст колядки "положили" на электрогитару и басовые. В треке звучат мотивы, напоминающие легендарное барабанное соло The Queen "We Will Rock You".

Впервые колядку группа выполнила еще прошлогоднего Рождества на праздничном концерте во Дворце Спорта в Киеве. Однако музыканты решили сделать эксперимент и превратить ее в "стадионный эпический рок".

"Добрый вечер" - это рождественский подарок всем слушателям от ВВ. Новая Заря обязательно озарит ваш дом! У вас и нас все будет в порядке", – поздравляют украинские рок-исполнители.

Автор: Яна Ставская