Круз выполнил опасный трюк / eastnews.ua

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Этот безумный трюк он совершил на горе Хелсеткопен, передает Nrk tv.

Этот момент попал на видео. Круз разгоняется на мотоцикле и прыгает в пропасть, а затем спускается на парашюте. Во время трюка за ним следует вертолет. Отмечается, что высота горы составляет 1240 м над уровнем моря. Интересно, что актер такой трюк делал не один раз.

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Автор: УНИАН