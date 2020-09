Известный актер Том Круз во время съемок фильма "Миссия невыполнима 7" разогнался на мотоцикле и улетел в пропасть.

Этот безумный трюк он совершил на горе Хелсеткопен, передает Nrk tv.

Этот момент попал на видео. Круз разгоняется на мотоцикле и прыгает в пропасть, а затем спускается на парашюте. Во время трюка за ним следует вертолет. Отмечается, что высота горы составляет 1240 м над уровнем моря. Интересно, что актер такой трюк делал не один раз.

Tom Cruise is the biggest badass on planet Earth. Cruise accomplishes an insanely massive stunt during week one of filming for ‘Mission: Impossible 7’. Check it out...

