Обзор спортивной драмы "Крид III": каким получился режиссерский дебют Майкла Б. Джордана

2 марта в украинский прокат выходит спортивная драма "Крид III: Наследие Рокки Бальбоа", являющаяся частью легендарной франшизы "Рокки". На этот раз Майкл Б. Джордан не только вернулся к главной роли, но и дебютировал в качестве режиссера. Что из этого вышло, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Крид III: Наследие Рокки Бальбоа" / Creed III (без спойлеров).

Немного предыстории

Фильм "Крид III" является уже девятой частью культовой спортивной франшизы "Рокки" (Rocky). Первый фильм серии вышел в далеком 1976 году. При бюджете в 1 миллион долларов он стал самым кассовым фильмом года, собрав на сегодняшний день около 225 миллионов долларов. Также фильм получил три награды "Оскар" и принес известность актеру Сильвестру Сталлоне.

Сталлоне возвращался к главной роли боксера Рокки Бальбоа в фильмах "Рокки II" (1979), "Рокки III" (1982), "Рокки IV" (1985), "Рокки V" (1990) и "Рокки Бальбоа" (2006).

В 2015 году франшиза "Рокки" перезапустилась фильмом "Крид", который стал одновременно спин-оффом и продолжением предыдущего фильма серии. Теперь в центре сюжета оказался молодой боксер Адонис Крид – сын Аполло Крида, первого серьезного соперника и впоследствии близкого друга Рокки. В новой франшизе Сталлоне также вернулся к роли Рокки, но теперь он переквалифицировался в тренера и наставника нового главного героя.

Фильм "Крид II" вышел в 2018 году. В этой части Рокки и Адонис воссоединились, чтобы одержать победу над главными соперниками в их жизни – боксером Виктором Драго и его отцом-тренером Иваном Драго, убившим отца Крида на ринге много лет назад в фильме "Рокки IV".

Третий "Крид" является продолжением предыдущего фильма, однако, если вы вдруг не смотрели предыдущие части, то, в целом, и без этого сможете спокойно отправляться на сеанс просмотра новинки – там все достаточно понятно.

О чем фильм

События фильма разворачиваются через несколько лет после фильма "Крид II". Адонис уже несколько лет как завершил карьеру профессионального боксера, и теперь является успешным бизнесменом, спортивным промоутером и владельцем боксерского клуба.

В личной жизни у него тоже все хорошо – он счастливо (ну, почти, счастливо) живет с женой Бьянкой, которую он встретил еще в первом фильме. Та, в свою очередь, завершила карьеру певицы из-за прогрессирующих проблем со слухом (этот момент освещался во франшизе с самого начала, а не является спонтанным отклонением в модную нынче сторону инклюзивности), и теперь является успешным музыкальным продюсером, все время проводя на студии, а вот мужа вниманием обделяя. Адонис грустит по этому поводу, в то же время, проводя много времени со своей дочерью Амарой, которая уже заметно выросла. Девочка не слышит от рождения, унаследовав болезнь матери, однако, несмотря на опасения родителей, они смогли с этим справиться.

Вдруг на пороге боксерского клуба Крида появляется его друг детства Дэмиен, который был настоящим гением бокса в свои юношеские годы. Впрочем, он упустил свой шанс, попав в тюрьму на целых 18 лет. Теперь он вышел на свободу и не без помощи Адониса стремится доказать, что его место – на ринге. Ради этого он готов на все, даже бросить смертельный вызов Адонису. Тем более, что частично он винит в своем заключении Крида. Чтобы одержать победу, Адонис должен поставить на карту собственное будущее, вместо этого Дэмиену терять нечего.

Режиссер и актеры

Как и в двух предыдущих частях, главную роль в фильме исполнил Майкл Б. Джордан (нет, он не является родственником легендарного баскетболиста, но родители назвали сына именно в его честь). Актер начал кинокарьеру еще в детском возрасте, затем прошел через ряд популярных сериалов ("Клан Сопрано", "Прослушка"), однако настоящим прорывом для него стала драма "Станция Фрутвейл" в 2013 году. Далее последовали главные роли в громких проектах "Крид" и "Фантастическая четверка", а также роль антагониста в фильме "Черная пантера", и титул "Самого сексуального мужчины мира" по версии журнала People 2020 года.

В фильме "Крид III" Джордан решился дебютировать как режиссер, и стоит отметить, справился он с этой задачей довольно уверенно. Лента показалась хоть и немного хрестоматийной, но интересной, сбалансированной, красивой и с хорошо прописанными персонажами. При этом Джордан, с большим вниманием и уважением к деталям, последовательно продолжил развитие сюжетных линий, разворачивавшихся в предыдущих частях франшизы, будто это он сам снимал предыдущие части. Кроме того, он сумел наконец вывести Адониса Крида на передний план франшизы из тени Рокки, а, возможно, даже сделать задел на дальнейшее ее развитие.

Ну а роль нового соперника Крида исполнил Джонатан Мейджорс, чья популярность нынче стремительно набирает обороты. Как и его герой Дэмиан, Мэйджорс был довольно трудным подростком, в молодые годы прошел через криминал и нищету, однако сумел собрать себя в кучу и обрести новую жизнь в мире театра. В кино он дебютировал довольно поздно – на рубеже 30-летия в 2017 году. Сейчас он играет роль нового главного антагониста в киновселенной Marvel Канга Завоевателя – его уже можно было увидеть в сериале "Локи" и недавнем фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

В целом противостояние персонажей Джордана и Мейджорса оказалось очень мощным – как с драматической точки зрения, так и в плане физической подготовки.

Тем временем к роли жены Крида в фильме вернулась Тесса Томпсон (франшиза "Тор", "Аннигиляция"), а Вуд Харрис ("Бегущий по лезвию 2049", "Судья Дредд", "Человек-муравей") снова сыграл тренера Дюка. Немецко-румынский в прошлом профессиональный боксер, а ныне актер Флориан Мунтяну ("Шан-Чи и Легенда Десяти колец", "Викинги: Вальгалла") снова сыграл Виктора Драго, который, впрочем, уже не враждует с Кридом. А вот ни Сильвестр Сталлоне, ни Дольф Лундгрен в третьей части "Крида" не появились.

Кроме Мунтяну, в фильме появились еще несколько профессиональных спортсменов. Так, британец Тони Белью, завершивший карьеру боксера в 2018 году поражением от украинца Александра Усика, вернулся к роли оппонента Крида Рики "Красавчика" Конлана, которого он уже играл в фильме 2015 года. Тем временем, действующий американский профессиональный боец Хосе Бенавидес-младший исполнил роль новой звезды бокса Феликса Чавеса, карьеру которого продвигает Адонис Крид.

Дочь Адониса Крида и Бьянки сыграла молодая актриса Мила Дэвис-Кент, которая в реальной жизни также имеет нарушения слуха. В фильме персонаж общался на языке жестов.

Реакция на фильм

Премьера фильма состоялась еще месяц назад, но в широкий мировой прокат он выходит только сейчас. Стоит отметить, что критики высоко оценили дебютную режиссерскую работу Джордана.

Так, на IMDb у фильма "Крид III" сейчас оценка 7,2 баллов из 10. Между тем, на Rotten Tomatoes он получил 91% одобрения критиков, а на Metacritic кинообозреватели дали ему 72 балла, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

Фильмы из франшизы "Рокки" никогда не были примитивными спортивными лентами, а также имели мощную драматическую составляющую, с добротным и последовательным раскрытием главных персонажей. И "Крид III" не стал исключением. Да, это фильм о боксе, который показывает подноготную профессионального бокса в США, где на первом месте стоит шоу, а не спорт. Но также это фильм об ошибках прошлого, следовании за мечтой и умении прощать, с определенной долей "пацанской романтики".

При этом фильм сделан очень качественно – от актерской игры до постановки боксерских поединков. И хотя порой режиссер-дебютант Майкл Б. Джордан ведет себя довольно хрестоматийно и предсказуемо, будто готовя образцовую дипломную работу и избегая лишних рисков, в итоге это очень качественная работа, которая будет интересна не только фанатам бокса.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко