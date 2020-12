Дуэт выпустил видео на рождественскую песню.

Шон Мендес и Камила Кабельо выпустили клип на рождественскую песню под названием The Christmas Song.

Читайте такжеЛегендарная группа AC/DC выпустила новый альбом (видео)Она стала третьим релизом дуэта артистов после I Know What You Did Last Summer и хита Señorita.

Ролик снят дома на карантине - в нем пара танцует, проводит время у костра и играет со щенком по кличке Тарзан.

"С любовью, Шон, Камила и Тарзан", — написано в конце видео.

Автор: УНИАН