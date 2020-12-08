Видео было снято в домашних условиях \ скриншот с видео
Шон Мендес и Камила Кабельо выпустили клип на рождественскую песню под названием The Christmas Song.
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Ролик снят дома на карантине - в нем пара танцует, проводит время у костра и играет со щенком по кличке Тарзан.
"С любовью, Шон, Камила и Тарзан", — написано в конце видео.
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