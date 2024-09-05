Феерическое возвращение озорного демона Майкла Китона: обзор фильма "Битлджус Битлджус"

УНИАН делится впечатлением о сиквеле культовой хоррор-комедии Тима Бертона 1988 года.

5 сентября 2024 года в украинский прокат вышел комедийный фильм ужасов "Битлджус Битлджус" (Beetlejuice Beetlejuice) от Тима Бертона, который спустя 36 лет снова собрал на экранах узнаваемых героев Майкла Китона и Вайноны Райдер, дополнив их своей новой любимицей Дженной Ортегой. Какой получилась новинка, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Мрачная фэнтези-комедия "Битлджус", вышедшая на экраны в 1988 году, стала по сути первым громким фильмом в карьере американского режиссера Тима Бертона – будущего гуру готического кино, который позже выпустил такие хиты, как "Эдвард руки-ножницы", "Чарли и шоколадная фабрика", "Сонная лощина", "Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит" и недавний хитовый сериал "Уэнздей".

В центре сюжета первого фильма "Битлджус" были погибшие в ужасной автомобильной аварии молодые супруги Адам и Барбара Мейтленды. Не имея возможности отправиться в потусторонний мир, они вернулись в свой идиллический загородный дом как призраки. Однако там их вскоре ждал неприятный сюрприз – после их смерти дом купила состоятельная семья Дитц из Нью-Йорка. И не просто купила, а еще и решила осовременить его в худшем смысле этого слова. Поскольку Мейтленды совершенно не желали делить свой дом с новыми жильцами, они заручились помощью безумного призрака-экзорциста Битлджуса, чтобы избавиться от незваных гостей. Но, конечно же, все пошло не по плану, когда выяснилось, что призраков может видеть готичная дочь семьи Лидия Дитц.

Главные роли в фильме исполнили такие звезды тех времен, как Алек Болдуин, Джина Дэвис, Майкл Китон, Джеффри Джонс, Кэтрин О'Хара и Вайнона Райдер.

Картина была положительно воспринята критиками и зрителями, а также хорошо окупилась в прокате. Также "Битлджус" получил немало престижных наград и номинаций, среди которых – "Оскар" за лучший грим.

Продолжение "Битлджуса" Бертон хотел снимать фактически сразу после выхода первого фильма. Он даже разработал концепцию фильма "Битлджус на Гавайях", в котором к своим ролям должны были вернуться большинство героев фильма-предшественника. Однако различные обстоятельства постоянно мешали проекту, пока в 1997 году компания-правообладатель не отказалась от него, мол, уже неактуально, да и Вайнона Райдер стала слишком взрослая.

Вернулись к идее снять сиквел только в 2011 году – и переговоры по нему продолжались более 10 лет, в течение которых Китон, Райдер и Бертон неоднократно заявляли о желании вернуться к работе над "Битлджусом 2".

В конце концов о том, что "Битлджус" таки получит продолжение, официально стало известно лишь в мае 2023 года. Тогда же было объявлено, что главную роль в фильме исполнит звезда сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега – новая любимица Тима Бертона.

Кроме Ортеги, Бертон перетащил из сериала "Уэнсдей" в свой новый проект и сценаристов Альфреда Гофа и Майлза Миллара. Ну а музыку к фильму написал все тот же Дэнни Эльфман, который, кажется, создавал саундтреки для всех остальных работ режиссера.

О чем новый фильм

События фильма "Битлджюс Битлджюс" происходят спустя 36 лет после финала первого. Уже взрослая Лидия Дитц, которая, похоже, внешне вообще не изменилась – все та же прическа и черная одежда, обернула свой дар видеть призраков в бизнес: она является ведущей популярного паранормального ТВ-шоу.

Тем временем, ее экспрессивная мачеха Делия продолжает искать себя в современном искусстве. Также у Лидии есть нелюдимая дочь-подросток Астрид, с которой она никак не может наладить отношения.

После неожиданной семейной трагедии, три поколения женщин из семьи Дитц вынуждены вернуться в тот самый печально известный дом на холме в Уинтер-Ривер. Когда Астрид случайно открывает портал в потусторонний мир, это приводит к огромным проблемам в обоих мирах, поэтому это лишь вопрос времени, когда кто-то трижды произнесет имя Битлджуса. Как только это произойдет, озорной демон вернется и устроит хаос в своем фирменном стиле.

Актеры и персонажи

В сиквеле к своим ролям вернулись главные звезды предшественника – Майкл Китон повторил роль Битлджуса, а Вайнона Райдер и Кэтрин О'Хара снова сыграли Лидию и Делию Дитц. И, кажется, за эти 36 лет все они почти не изменились – и еще раз показали, что такое настоящее актерское мастерство (особенно если говорить о Китоне).

Как мы уже упомянули выше, роль Астрид досталась Дженне Ортеге, которая, правда, здесь не очень далеко отошла от образа Уэнздей – в фильме даже была отсылка к тому самому вирусному танцу из сериала.

Кроме того, в фильме задействована новая возлюбленная и муза Бертона – Моника Беллуччи (франшиза "Матрица", "Малена", "007 Спектр"), которую, мы, вероятно, вместе с Ортегой будем теперь видеть во всех следующих фильмах Бертона, как это было с Джонни Деппом и предыдущей возлюбленной режиссера Хеленой Бонэм-Картер. Справедливости ради, образ Беллуччи был очень эффектным.

Также в ленте были задействованы Уиллем Дефо ("Антихрист", "Маяк", "Бедные-несчастные"), Джастин Теру ("Малхолленд Драйв", "Ангелы Чарли: Только вперед", сериал "Сантехники Белого дома"), Артур Конти (сериал "Дом дракона") и Берн Горман (франшиза "Тихоокеанский рубеж", "Багровый пик", "Наблюдатель"), а еще Дэнни Дэвито ("Пролетая над гнездом кукушки", "Близнецы", "Бэтмен возвращается", сериал "В Филадельфии всегда солнечно") в неожиданном камео.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась 28 августа 2024 года на Венецианском кинофестивале, где он был показан во внеконкурсной программе как фильм открытия. Первые отзывы о нем скорее положительные. Критики отмечали, что лента удачно почтила дух первого фильма, а также похвалили актерскую игру Майкла Китона и практические спецэффекты (то есть реальные декорации, а не компьютерную графику).

"Коварный полтергейст Майкла Китона еще имеет много задора в этом безумном возвращении от Тима Бертона, сочетая волшебные практические эффекты и отвратительные шуточки, чтобы весело провести время", – звучит консенсус обозревателей.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов на основе более 10 тысяч отзывов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 62 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

"Битлджус 2" – это типичный Тим Бертон в период его тяги к веселой лайтовой готике. Если любите его творчество вроде первого "Битлджуса" или "Мрачных теней", то можно смело идти в кинотеатр. Если творчество Бертона вам непонятно, то не можем гарантировать, что новинка как-то изменит ваше мнение. Впрочем, все же советуем дать ему шанс – сейчас немного безумного юмора украинцам не помешает.

Порой фильм может показаться слишком перегруженным персонажами и сюжетными поворотами, которые в конце концов молниеносно влетают в упрощенную развязку. Но это не является такой уж сильной проблемой – по крайней мере фильм укладывается в 1 час 45 минут экранного времени, что для украинских зрителей в условиях воздушных тревог и отключений света скорее является плюсом.

В целом же "Битлджус Битлджус" – это милая, ностальгическая, атмосферная и одновременно местами слишком отвратительная комедия, с кучей референсов и искусными спецэффектами, которая вполне способна развлечь зрителя.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко