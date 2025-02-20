УНИАН делится впечатлениями о новом фильме от Оза Перкинса – режиссера прошлогодней киносенсации "Longlegs".

20 февраля 2025 года в украинский прокат вышел фильм ужасов "Обезьяна" (The Monkey), сочетающий в себе изобретательное кровавое месиво и очень черный юмор, приправленные захватывающим сюжетом и достойной актерской игрой. Больше о новинке читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

События фильма, основанного на одноименном рассказе 1980 года от "короля ужасов" Стивена Кинга, вращаются вокруг братьев-близнецов Хэла и Билла, которые находят старинную игрушечную обезьянку на чердаке в вещах своего пропавшего отца. И с того момента их жизни летят в пропасть – ребята становятся свидетелями целой череды загадочных смертей, и когда понимают, что это каким-то образом связано с обезьянкой, они решают избавиться от нее раз и навсегда. Впрочем, это не так просто, как кажется.

События фильма разворачиваются в двух временных промежутках – в 1999 году, когда Хэл и Билл еще учатся в средней школе и впервые сталкиваются со зловещей игрушкой, и через 25 лет, когда она снова возвращается в их жизни, сея смерть и хаос.

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Актеры и персонажи

Хэл и Билл Шелбурн – совершенно не похожи друг на друга. С самого детства между ними возникают постоянные ссоры – старший на три минуты Билл постоянно издевается над Хэлом, настолько, что у того возникают мысли об убийстве брата. С годами пропасть между братьями, наполненная взаимными обидами, углубляется еще больше.

Роли обоих братьев, как в детстве, так и во взрослом возрасте, исполнял один актер – сначала юный Кристиан Конвери (сериал "Сладкоежка", фильм "Медведь под кайфом"), затем Тео Джеймс (трилогия "Дивергент", сериалы "Белый лотос", "Джентльмены"). Последний прекрасно вытянул своих персонажей на харизме – хотя Билла и Хэла никак нельзя назвать приятными людьми: оба выбрали образ жизни одиночек, несущих лишь боль и смерть тем, кто оказывается рядом с ними.

Кроме того, у фильма было несколько ярких второстепенных или даже эпизодических ролей. В частности, Татьяна Маслани (сериалы "Черная сиротка", "Женщина-Халк") воплотила образ матери братьев Шелбурн – Лоис, а Адам Скотт (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Разделение") сыграл их отца – капитана пассажирского самолета Пита Шелбурна, который, собственно, и привез злополучную обезьяну из одного из своих путешествий.

Тем временем, Элайдже Вуду (франшиза "Властелин колец") досталась роль нового мужа бывшей жены Хэла – эксперта по отцовству Теда Хаммермана. Он как раз планирует усыновить сына Хэла – Пита, с которым тот общается раз в год, однако неожиданное отцовское наследие сближает их.

О режиссере

Снял фильм американский актер и режиссер Осгуд "Оз" Перкинс, для которого, похоже, фильмы ужасов тоже стали своеобразным отцовским наследием. Он – старший сын актера Энтони Перкинса, который стал известен на весь мир в 1960 году благодаря роли маньяка Нормана Бейтса в культовом "Психо" Альфреда Хичкока, и, по иронии судьбы, этот успех фактически похоронил его будущую карьеру – уж слишком узнаваемым стал тот образ.

Сам Осгуд также начал свою кинокарьеру с "Психо" – в 1983 году 9-летний парень получил эпизодическую роль юного Нормана Бейтса в сиквеле культового психологического триллера, в котором главную роль снова сыграл его отец. Впрочем, фильм от режиссера Ричарда Франклина (сам Хичкок на тот момент уже умер) не получил той же славы, что оригинал – отзывы критиков о нем были средние.

В целом жизненный и творческий путь Перкинса-младшего нельзя назвать легким. В 1992 году он потерял отца, который умер в 60-летнем возрасте от пневмонии, развившейся у него вследствие СПИДа. На протяжении всей жизни Перкинс пытался бороться с собственной гомосексуальностью, и, собственно, его первый брак в возрасте 41 год с актрисой и фотографом Берри Беренсон ("Люди-кошки"), заключенный в 1973 году, был попыткой жить "нормальной" жизнью. Этот брак продлился до конца жизни Энтони Перкинса и привел в этот мир троих детей. Берри пережила своего мужа на 9 лет – она погибла в возрасте 53 лет во время терактов 11 сентября 2001 года, находясь на борту первого самолета, захваченного террористами и направленного в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Что касается карьеры Оза Перкинса, то успех к нему пришел далеко не сразу. С 1993 года он периодически получал второстепенные роли в популярных фильмах, в частности, в комедиях "Блондинка в законе" и "Недетское кино", оба 2001 года. Впрочем, в 2010 году Перкинс решил кардинально изменить свою карьеру – он выступил сценаристом фильма ужасов "Зачистка" (а также сыграл в нем одну из ролей). Впрочем, фильм был воспринят прохладно как критиками, так и зрителями.

Как режиссер Осгуд Перкинс дебютировал в 2015 году – с фильмом ужасов "Ярость", который был тепло воспринят критиками. С тех пор он снял еще два хоррора – готический "Я красавица, которая живет в доме" (2016) и фэнтезийный "Гретель и Гензель" (2020) –оба получили скорее положительные оценки, но и успешными их тоже назвать нельзя.

Впрочем, в 2024 году Перкинс наконец всколыхнул киносообщество благодаря своему детективному хоррору "Собиратель душ" с Майкой Монро и Николасом Кейджем. Лента получила восторженные отзывы критиков, а пресса называла ее "самым страшным фильмом 2024 года". Благодаря шумихе в СМИ и удачной маркетинговой компании, фильм также был очень успешным в прокате – с бюджетом в 10 миллионов долларов он собрал в прокате почти 110 миллионов.

Следующего фильма Перкинса не пришлось ждать долго – и он имеет все шансы повторить или даже превысить успех предыдущего. Кстати, сам режиссер сыграл в "Обезьяне" второстепенную роль – дяди Хэла и Билла Чипа.

Реакция на фильм

Допремьерные показы "Обезьяны" начались в США еще с 10 февраля, а с 19 февраля он начал выходить в прокат в Европе, в частности, и в Украине. Фильм сразу же получил положительные отзывы критиков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 84% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 85% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 67 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Дьявольски умный с некоторыми незабываемо кровавыми декорациями, "Обезьяна" еще раз подтверждает добросовестность хоррор-режиссера Осгуда Перкинса, в то же время показывая, что он также обладает удивительным – хотя и болезненным – чувством юмора", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Как и в случае с "Лонглегс", команда "Обезьяны" довольно неплохо поработала над маркетингом. Так, хотя крупные телеканалы отказались показывать трейлер фильма из-за "чрезмерного насилия", кинокомпания Neon опубликовала скрины переписки с ними, тем самым привлекая к фильму дополнительное внимание. В то же время на других платформах трейлер за первые 72 часа посмотрели более 100 миллионов зрителей, и это, как утверждают в Neon, лучший показатель в истории независимых фильмов ужасов.

Одновременно киностудия опубликовала онлайн форму, которая предлагала церквям подать заявку на демонстрацию "Обезьяны" в своих стенах.

Наш вердикт

Если вы фанат жанра хоррор, Стивена Кинга и черного юмора, не боитесь крови и любите нестандартное кино, "Обезьяна" вам скорее всего понравится. Фильм представляет собой мастерское сочетание закрученного сюжета, интересных персонажей, изобретательных смертей и очень-очень черного юмора, который точно не даст вам шанса скучать во время просмотра.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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Марина Григоренко