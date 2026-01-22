Подборка крутых комедий 2025 года, которые помогут забыть о проблемах

В списке есть как ремейки, так и новые фильмы.

Прошлый год стал по-настоящему удачным для комедийного кино. Юмористические фильмы собирали полные залы, становились вирусными в социальных сетях и регулярно возглавляли стриминговые рейтинги.

Сегодня УНИАН собрал для вас пять популярных комедий 2025 года, которые помогут ненадолго отвлечься от проблем и хорошо посмеяться:

Мики 17

Мики - "расходной работник" на далекой планете, которого каждый раз клонируют после гибели. Проблемы начинаются тогда, когда один из его клонов неожиданно выживает.

Голый пистолет

Классическая пародийная франшиза возвращается с новой историей и новым поколением абсурдного юмора. Детектив-неудачник снова берется за дело, где каждое серьезное преступление рассыпается из-за бессмысленных ошибок и каламбуров.

Бриджит Джонс: Влюблена в парня

Бриджит Джонс пытается начать новый этап жизни после потери мужа. Балансируя между материнством, карьерой и попытками снова поверить в любовь, она в очередной раз оказывается в центре неудобных, трогательных и очень узнаваемых ситуаций.

Еще одна сумасшедшая пятница

Продолжение культовой комедии об обмене телами возвращает героинь спустя много лет после первого хаоса. Теперь ситуация осложняется новыми поколениями, семейными ролями и современными реалиями, где даже кратковременная потеря контроля над собственным телом может обернуться полным социальным крахом.

Роузы

Супруги, которые на первый взгляд живут идеальной жизнью, постепенно погружаются в войну мелких конфликтов, манипуляций и пассивной агрессии. Современный ремейк культовой черной комедии показывает, как любовь может превратиться в соревнование без правил.

