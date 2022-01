Отметим интересный момент в 8 серии Кэрри Брэдшоу вновь появилась в знаменитом платье Versace.

Онлайн вышла 8 серия продолжения культового сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так...". В этом эпизоде зритель наблюдает трансформацию персонажей сиквела. Осторожно! Ниже могут быть спойлеры.

"И просто так" (And Just Like That…) 8 серия: сюжет, описание

В 8 серии "И просто так..." героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу переживает внутреннюю трансформацию благодаря наблюдениям за своей молоденькой соседкой. Она наблюдает за молодой и беззаботной девушкой и наверняка ностальгирует по временам, когда она, так юна и беззаботна, влюблялась и мечтала, расставалась и мирилась. Но она не завидует Лизетт, а наоборот - восхищается ею.

Вот кто по-настоящему ошарашил фанатов сериала в 8 эпизоде, так это Миранда: она решила уйти от Стива. Героиня Синтии Никсон влюбилась в Че, та отвечает ей взаимностью. Чем все закончится, увидим в финальных сериях сиквела "Секс в большом городе".

Читайте такжеСиквел "Секса в большом городе" стал лучшим дебютом в истории HBOКажется, что скучная и размеренная жизнь только у Шарлотты. Ее переживания лишь по поводу якобы откровенных фото ее дочери в соцсети. А еще героиня Кристин Дэвис испугалась, что ее ребенок увидел их с мужем прелюдии.

"И просто так..." 8 серия: смотреть онлайн трейлер

Напомним, "И просто так" (англ. And Just Like That…) — американский сериал, сиквел "Секса в большом городе" и двух его кинопродолжений. Премьера двух первых серий состоялась 9 декабря 2021 года на стриминговом сервисе HBO Max.

Зрителей ждут еще две серии "И просто так..": 9-я выйдет онлайн 27 января, а финальный эпизод сиквела сериала "Секс в большом городе" - 3 февраля.

