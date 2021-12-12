Онлайн вышло продолжение культовой ленты "Секс в большом городе" под названием "И просто так...". В первом же эпизоде умирает один из главных персонажей.

Зрители продолжения "Секса в большом городе" с замиранием сердца ждали первый эпизод. И вот он вышел онлайн. Внимание! Ниже вас ждут спойлеры.

На экранах увидели теперь уже не звездную четверку, а троицу - Сару Джессику Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтию Никсон (Миранду Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотту Йорк).

Читайте также"Холостячка" Злата Огневич выкатила откровенный пост о своем выборе в финале шоуНапомним, Ким Кэтролл (Саманта) отказалась от съемок в продолжении сериала из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер. Но создатели ленты придумали в "И просто так..." такую историю: Саманта живет в Лондоне, а все из-за того, что Кэрри решила прекратить рабочие отношения с ней в роли пиар-агента, а та решила и завязать с дружбой.

Конечно, первые две серии "И просто так..." получились очень яркими и стильными. Мы увидели подруг "за 50", свободно обсуждающих вопросы секса и отношений. Так, Кэрри не стесняется своей седины и морщин, она и с ними прекрасная и стильная, ее подтянутая фигура - мечта каждой девушки. Миранда тоже с сединой, она рассуждает о вопросах принятия себя, о любви к себе. А Шарлотту показали чрезмерно эмоциональной, иногда ее эмоциональность на грани.

"И просто так..." - как сложились отошения главных героинь с мужчинами?

Миранда живет со Стивом Брэйди, они воспитывают сына-подростка. Шарлотта - счастливая мама двоих дочерей и, как и раньше, педантичная жена Гарри Голденблата (в исполнении актера Эвана Хэндлера).

Далее шокирующий спойлер: Кэрри Брэдшоу в первой же серии овдовеет. Сначала ее показывают с мистером Бигом (Крисом Нотом) очень счастливой, но затем вся жизнь рушится, так как супруг главной героини сериала "И просто так..." умер от сердечного приступа.

"И просто так...": дата выхода серий

1, 2 серия - 9 декабря 2021

3 серия - 16 декабря 2021

4 серия - 23 декабря 2021

5 серия - 30 декабря 2021

6 серия - 6 января 2022

7 серия - 13 января 2022

8 серия - 20 января 2022

9 серия - 27 января 2022

10 серия - 3 февраля 2022

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Автор: Ольга Робейко