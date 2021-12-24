Героиня сериала и просто так появилась на экране в пижаме украинского бренда.

Одна из главных героинь продолжения популярного сериала "Секс в большом городе" появилась на экране в пижаме украинского бренда одежды Sleeper.

Об этом на своей страничке в Instagram сообщила одна из владелиц бренда Катерина Зубарева.

"Разрыв разрывович разрывов" - подписала дизайнер кадр из сериала.

В сериале "И просто так..." героиня актрисы Кристин Дэвис Шарлотта Йорк выбрала для себя одну из самых популярных пижам бренда. Бело-розовая в клеточку модель Party Pajama является частью коллекции Holiday Capsule'20, ее стоимость составляет 5500 гривен.

Бренд Sleeper был основан Катей Зубаревой и Асей Варецей в 2014 году. "Фишкой" бренда являются пижамы, украшенные перьями на рукавах. Уже в феврале 2019 года основательницы Sleeper вошли в европейский список Forbes' 30 Under 30.

Среди поклонников бренда Кэти Перри, Бри Ларсон, Эмма Робертс, Кортни Кардашиан, Хлоя Грейс Морец, Дакота, Эль Феннинг и Кристен Белл.

Напомним, актера Криса Нота, известного ролью мужа Кэрри Брэдшоу Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", обвинили в изнасилованиях. После разгоревшегося скандала актера отстранили от съемок сериала "The Equalizer" от Universal и CBS.

Исполнительницы ролей Керри, Миранды и Шарлотты выступили в поддержку женщин, которые обвинили актера Криса Нота в сексуальном насилии.

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