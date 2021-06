Картина будет называться "Она сказала".

Universal Pictures снимет фильм о расследовании cекс-скандала вокруг приговоренного к 23 годам тюрьмы продюсера Харви Вайнштейна.

Как пишет The Guardian, репортеров The New York Times Меган Тухи и Джоди Кантор, разоблачивших продюсера, сыграют актрисы Кэри Маллиган и Зои Казан.

Фильм о разоблачении Вайнштейна: что известно

Фильм будет называться «Она сказала» (She Said), он станет адаптацией бестселлера Тухи и Кантор «#MeToo. Расследование, уничтожившее Харви Вайнштейна». Именно за это расследование репортеры получили Пулитцеровскую премию в 2018 году.

Читайте такжеХотел сделать массаж шеи: Хелена Бонем Картер вспомнила о домогательствах ВайнштейнаКартину снимут в стиле драмы «Уотергейт» и «В центре внимания».

Сценарий для фильма напишет Ребекка Ленкиевич.

Режиссером нового проекта станет Мария Шрадер, известная по работе над сериалом Netflix «Неортодоксальная».

Секс-скандал Харви Вайнштейна: подробности

Первые публичные обвинения против Вайнштейна появились в октябре 2017 года.

Процесс над продюсером начался в январе 2020 года. Он был признан виновным по двум из пяти исков. В марте 2020 года 67-летний Вайнштейн был приговорен к 23 годам за изнасилование и сексуальные домогательства.

В январе 2021 года суд обязал компанию продюсера выплатить 17,1 миллиона долларов его жертвам.

Обвинения против продюсера положили начало движению #metoo, выступающему в поддержку жертв насилия.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц