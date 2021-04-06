Вайнштейн был приговорен к 23 годам за изнасилование и сексуальные домогательства.

Адвокаты скандального продюсера Харви Вайнштейна подали апелляцию на решение Верховного суда штата Нью-Йорк.

Читайте такжеПриговор Вайнштейну: звезды Голливуда отреагировали на вердикт по делу продюсера«Мы подали в суд 166-страничный документ, демонстрирующий несколько серьезных ошибок, допущенных во время процесса», - сказал телеканалу CNBC один из адвокатов продюсера Барри Каминс, передает kommersant. Вынесенный приговор он назвал «суровым и чрезмерным». По мнению защиты, Вайнштейн имеет право на справедливое судебное разбирательство.

Апелляцию прокомментировал адвокат, представляющий семь женщин, которые выдвинули обвинения против продюсера, Дуглас Вигдор. «Уголовная апелляция Харви Вайнштейна — это отчаянная попытка отменить справедливое судебное разбирательство... и выводы, аргументированного и вдумчивого жюри. Мы уверены, что апелляция не изменит его обвинительный приговор»,— сказал он.

Дело Вайнштейна

Первые публичные обвинения против Вайнштейна появились в октябре 2017 года.

Процесс над продюсером начался в январе 2020 года. Он был признан виновным по двум из пяти исков. В марте 2020 года 67-летний Вайнштейн был приговорен к 23 годам за изнасилование и сексуальные домогательства.

В январе 2021 года суд обязал компанию продюсера выплатить $17,1 млн его жертвам.

Обвинения против продюсера положили начало движению #metoo, выступающему в поддержку жертв насилия.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая