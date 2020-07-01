Сексуальным жертвам Харви Вайнштейна выплатят $19 миллионов

Кинопродюсер домогался женщин и дискриминировал их.

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн сексуально домогался женщин и дискриминировал их.

Об этом говорится на сайте генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

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На данный момент голливудская звезда уже отбывает наказание в тюрьме. Его присудили к 23 годам лишения свободы. При этом его жертвы также должны получить 19 миллионов долларов компенсации.

"Харви Вайнштейн и The Weinstein Company подвели своих сотрудников. После всех преследований, угроз и дискриминации эти пострадавшие наконец получают определенную справедливость. Более двух лет мой офис неустанно боролся за справедливость по отношению к женщинам, жизнь которых была нарушена Харви. Эта сделка - победа для каждой женщины, которая подверглась сексуальному домогательству, дискриминации, запугиванию или преследованию со стороны своего работодателя. Я благодарю смелых женщин, которые поделились своими историями с моим офисом. Я навсегда сохраню их истории в своем сердце и никогда не перестану бороться за право каждого человека иметь возможность работать без притеснений", - заявила генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Харви Вайнштейн заразился коронавирусом.

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