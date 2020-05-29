Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Бывший продюссер получил новый иск от четырех анонимных женщин, обвиняющих его в сексуальном насилии.

Скандального американского экс-продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего 23-летнее тюремное заключение за изнасилование, обвинили еще в четырех случаях изнасилования, в том числе несовершеннолетней.

Имена предполагаемых жертв не раскрываются, сообщает Variety.

По их показаниям, инциденты произошли с 1984-го по 2013 год, одной из жертв на момент изнасилования в 1994 году было 17 лет. Она утверждает, что Вайнштейн "насильно удерживал ее, домогался и изнасиловал". Преступление произошло в номере отеля, после изнасилования продюсер пригрозил ей физическим насилием в случае, если она расскажет о произошедшем, а также пообещал уничтожить ее актерскую карьеру.

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Жертвы подали на Вайнштейна в суд, в иске в качестве ответчиков указаны его брат Боб Вайнштейн, а также компании Miramax и Disney. Отмечается, что они "либо знали, либо должны были знать о действиях" преступника и предотвратить их.

Еще одной жертвой выступила 70-летняя женщина из Эквадора, утверждающая, что продюсер домогался ее в 1984 году в отеле в Каннах, когда ей было 34 года. Третья жертва, 38 лет, заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2008 году в Нью-Йорке. Четвертая, 35-летняя уроженка Венгрии, сообщила о принуждении к оральному сексу в 2013 году, во время Венецианского кинофестиваля.

Ранее УНИАН сообщал, что скандальный голливудский экс-продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам заключения в тюрьме штата Нью-Йорк. Его признали виновным в тяжких преступлениях сексуального характера.

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