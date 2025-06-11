По словам инсайдеров, он больше не общается с сыном и дочерью.

Известный американский актер Брэд Питт, который недавно впервые высказался о разводе с Анджелиной Джоли после 8 лет судов, теряет связь с двумя детьми.

Как пишет издание Mirror, звезда фильмов хочет разорвать отношения с сыном Паксом, которому сейчас 21 год. Не секрет, что парень много раз попадал в ДТП за выходки на дороге и у него были конфликты с отцом.

"Инсайдер утверждает, что Брэд "считает свои отношения с Паксом неисправимыми". Актера больше не волнует, "что Пакс делает или не делает", - пишут СМИ.

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Также известно, что 18-летняя дочь Шайло в прошлом году отказалась от фамилии актера, из-за чего Брэд был сильно расстроен. Сейчас они не поддерживают общение. Кстати, по словам, инсайдеров, Питт называет виновной в сложных отношениях с детьми свою бывшую.

"Брэд обвиняет Анджелину в испорченных отношениях с детьми. Однако другой источник утверждает, что он просто "продолжает играть роль жертвы", - пишут СМИ.

К слову, одна из самых известных пар в мире Питт и Джоли подала на развод в 2019 году. Они прожили вместе 5 лет и после расторжения брака долгое время скандально выясняли отношения. У экс-супругов есть 6 детей: близнецы Вивьен и Нокс, дочери Шайло и Захара и сыновья Пакс и Мэддокс.

Сейчас актер уже не одинок. Он живет в Лос-Анджелесе со своей новой девушкой - 32-летней Инес де Рамон.

Напомним, ранее Брэд Питт сделал предложение младшей на 29 лет возлюбленной.

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