Те, кто думают, что картошка неприхотлива, собирают меньший урожай, чем могли бы.

Некоторые огородники считают картофель не особенно требовательной культурой, но с таким утверждением можно и нужно спорить. С одной стороны - да, никаких "танцев с бубнами" он не просит, с другой - даже нарушение правил полива может привести к уменьшению урожая. Узнайте, как поливать картофель в жару и насколько часто.

Можно ли в жару поливать картофель

Для того чтобы поставить точку в этом вопросе, нужно посмотреть на столбик термометра. Отметка в пределах 30-35 градусов Цельсия и наличие дождей указывают на то, что растение можно не снабжать влагой. Но если осадков практически нет при сухой и жаркой погоде, вода картофелю необходима. Это логично, но не все понимают, почему - дело в том, что кратковременный и скудный дождь не даст того количества влаги, что требуют корни растений. Возможно, вода попадет на листья и поверхность грунта, но внутрь не дойдет.

Если вы видите, что неделю-две, а то и дольше, нет дождей, а жара стоит тридцатиградусная - смело идите набирать воду. Кстати, заодно разберемся, как правильно поливать картофель - сверху или под корень. Для этой культуры лучше настроить капельную систему, так влага будет поступать сразу к корням. Увлажнять грядки нужно не только сразу после посадки, но и на протяжении всего периода вегетации, если вы хотите получить качественный урожай. Однако "постоянно держать землю влажной" - это не то же самое, что "превращать посадки в болото" - подходите к процессу с умом. Нет четкого графика, как поливать картофель в жару - лучше следить за погодой и состоянием почвы.

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Какой водой поливать картофель

Новоиспеченные садоводы могут не знать, можно ли поливать картофель холодной водой. Опытные "коллеги по цеху" сразу им ответят, что нет, и мы их в этом поддержим. Вода для полива корнеплода должна быть "летней" температуры. Это значит, что заранее ее лучше налить в бочки или кадки и дать настояться на солнце, чтобы температура повысилась.

Поливать картошку можно только теплой водой, потому что корни растения очень чувствительны. Если вы в жаркий день, пусть даже утром или вечером, выльете на растение ушат холодной воды, оно может заболеть и потом дать скудный урожай. Это огромный стресс для корневой системы, об этом стоит помнить.

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