Его жизнь насыщена событиями.

Известный американский писатель Стивен Кинг сегодня, 21 сентября, празднует свой день рождения. Мужчине исполнилось 77 лет.

В честь праздника УНИАН сделал подборку интересных фактов из биографии Кинга, который является автором более 200 произведений, среди которых 50 бестселлеров в стиле ужасов.

Детство без отца и в бедности

Стивен родился в городе Портленд. Он был единственным кровным ребенком в семье, ведь родители до его появления усыновили еще мальчика Дэвида. Но когда будущему писателю было всего 2 года, его папа ушел за сигаретами и не вернулся. Детство прошло в бедности.

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Писать начал в 7 лет

Кинг начал проявлять любовь к письму еще в семь лет. Но из-за нехватки средств был вынужден работать и заниматься делом, которое приносит стабильный доход. Сначала подрабатывал учителем английского языка, а затем некоторое время работал в прачечной.

Вера жены привела к мировому признанию

В университете он познакомился с будущей женой Табитой Спрюс. 2 января 1971 года Стивен женился на ней и начал преподавать в Хемденской академии, получая уже 6 400 долларов в год.

К слову, именно Табита помогла ему начать профессионально заниматься писательской деятельностью. Кинг выбросил три страницы написанного текста, а она прочитала начало и заставила мужа дописать книгу. Так в марте 1973 года его первый роман "Кэрри" приобрело издательство "Даблдей". Именно это произведение и принесло первый успех Стивену.

Проблемы с алкоголем и наркотиками

Кинг начал активно писать дальше. Однако слава и деньги негативно повлияли на писателя. Он начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Позже даже пришел пьяным на похороны собственной матери.

С 1974 до начала 1990-х годов Стивен пил и употреблял наркотические вещества. Но жена и друзья помогли ему избавиться от зависимостей и в конце концов вернуться к нормальной жизни.

Едва не умер на прогулке

Однажды писатель вышел на вечернюю прогулку и едва не погиб. Его сбил водитель, который потерял бдительность из-за собаки на заднем сиденье. Тогда Кинг получил тяжелые травмы и даже делал заявление о прекращении своей творческой деятельности. Тогда он дописывал роман "Темная Башня", где подробно описал пережитый опыт. Но позже мужчина все же не оставил любимое дело и порадовал поклонников новыми романами.

Отказ от сотрудничества с российскими изданиями

С начала полномасштабной войны Кинг отказался от сотрудничества с российскими изданиями. Известно также, что недавно он публично поддержал наступление ВСУ на Курскую область.

К слову, ранее Стивен Кинг вступился за Тейлор Свифт, которую оскорбил Дональд Трамп.

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