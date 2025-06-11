Актриса призналась, что для нее это новый опыт.

Украинская актриса и экс-участница "Дизель шоу" Яна Глущенко, которая недавно неожиданно покинула проект, впервые рассказала о новой профессии.

Женщина попробовала себя в новой для себя роли и стала ведущей утреннего шоу "Ранок у великому місті". Пока неизвестно, будет ли это на постоянной основе или только временно, однако Яна уже успела провести первый эфир и поделились впечатлениями от работы в своем Instagram.

"Рада была стать частью этой команды! Это что-то новенькое для меня, но, скажу честно, это очень круто! Спасибо ребятам-ведущим за теплый прием, поддержку и шутки в эфире - с вами было легко и весело. Не судите строго. Это был мой первый опыт в таком формате, но я очень старалась", - написала она.

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К слову, Глущенко около десяти лет была участницей юмористического проекта "Дизель шоу". Однако в апреле этого года женщина объявила в сети, что решила уйти из коллектива. Это стало настоящей неожиданностью для ее коллег.

Напомним, ранее художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов впервые высказался о решении Яны Глущенко уйти из популярного с проекта.

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