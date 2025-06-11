Женщина также рассказала, расследует ли это дело полиция.

Жена украинского певца и бывшего участника коллектива DZIDZIO Лесика, он же Олег Турко, у которого в декабре остановилось сердце прямо на сцене, прокомментировала причину ухудшения его состояния.

Напомним, что на днях экс-колега артиста - Юлик - рассказал, что Олега отравили перед концертом. Это, по его словам, спровоцировало остановку сердца и клиническую смерть. Ирина Турко подтвердила эту информацию и рассказала подробности.

"Нам сказали, что в организме обнаружили токсичные вещества и кардиальной причины остановки кровообращения нет. То есть нет тромбов, обрывов, кровоизлияний ни в голове, ни в сердце, потому что сразу сделали КТ. Мы обратились в полицию сначала неофициально, потому что мы еще не знали, о чем идет речь и, чтоб никто ничего не спутал, думали, что такое не может быть, пока мы не узнали, что количество тех веществ было несовместимо и губительно. Это заключение врача", - отметила жена музыканта в интервью Славе Демину.

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Женщина отметила, что подала заявление в полицию, однако ей сказали, что нет достаточной доказательной базы, поэтому расследование закрыли.

"Я писала заявление, что подозреваю покушение на жизнь. С адвокатом писала, что суицидальных настроений у него не было. Они мне отказали. Мы подали в суд на бездействие полиции, но судья тоже отказал. Дело закрыли", - добавила Ирина.

Также жена Лесика заявила, что имеет предположение относительно того, кто мог отравить ее мужа. Об этом она сказала так:

"У меня есть только одно мнение, что это личностное что-то. Не за состояние, не за конкуренцию в шоу-бизнесе. Это что-то очень личностное, какая-то личностная ненависть к Лесику. Кто-то очень ненавидит его".

Что известно о состоянии здоровья Лесика сейчас

Ирина рассказала и о состоянии здоровья исполнителя сейчас. По ее словам, операция прошла успешно, однако мужчина до сих пор полностью не восстановился.

"Сейчас состояние плохое, потому что мы месяц назад поехали на плановый осмотр и узнали, что уже две створки срослись. К сожалению, сейчас он лежит постоянно, не хочет гулять, у него нет силы, синеют пальцы. Стеноз идет и продолжается. Если ничего не сделать, то...", - добавила Турко.

К слову, в прошлом году во Львове у певца Лесика прямо во время выступления остановилось сердце. Ему оказали первую помощь и срочно госпитализировали в больницу. Там он пробыл более двух недель.

Напомним, ранее жена Лесика рассказала о реабилитации мужа после остановки сердца на концерте

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