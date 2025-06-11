Чтобы не было 'спасибо, очень... неожиданно', дарите выбор с eCard от BROCARD

Решение вечной дилеммы с подарками найдено.

Подарки — это настоящий эмоциональный квест. Здесь всё как в кино: немного драмы, много интриги и всегда риск не того "хэппи энда". Казалось бы, хотели как лучше, но в итоге — декоративный подсвечник в виде жирафа, который попадает в "коллекцию необычного" (хотя, кто знает, может, кому-то он действительно понравится!). А парфюм, который уже второй год пылится на полке, — это же классика жанра.

Почему мы так часто промахиваемся? Потому что угадать с подарком — это всё равно что угадать настроение другого человека. Сложно. Особенно если этот человек — начальница, свекровь или бойфренд сестры.

Подарок, который не хочется "переподарить"

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Вместо привычных подарков теперь есть возможность выбора, что кардинально меняет "правила игры". eCard от BROCARD — это не подарок как таковой. Это предложение человеку без компромиссов выбрать именно то, что он хочет. Не "что-то универсальное", не "что бы мне подарили", а именно то, чего хочется, — хоть сегодня, хоть через полгода. Иными словами: вы дарите тот самый момент откровения, когда из тысяч вариантов в онлайн-магазине взгляд останавливается на Ricina V Canto и возникает та самая эмоция: "Это именно то, что мне нужно!"

В чём фишка eCard?

Оформить можно за несколько минут — на сайте BROCARD.UA или в мобильном приложении.

Приходит в SMS, поэтому вы точно не опоздаете с сюрпризом.

Дизайн: можно выбрать один из стильных шаблонов или добавить ваше общее фото либо фото любимого котика получателя, что отлично подчеркнет индивидуальность подарка.

Сумма — от 200 до 25 000 грн. Можно сделать красивый символический жест, а можно подарить настоящий бьюти-шопинг: и тональный крем, и хайлайтер, и парфюм, и ещё полкорзины любимых мелочей.

А еще:

Сертификат действует год. Без давления "потрать сейчас".

Действует на весь ассортимент интернет-магазина BROCARD.UA и в мобильном приложении: нишевые ароматы, люкс-сегмент, уход, новинки и даже товары со скидками.

Можно комбинировать с промокодами. И с другими такими же классными сертификатами тоже.

eCard — это когда вы не рискуете, а точно знаете: подарок сработает. Без нервов. Без "не понимаю, понравилось или нет?". Только радость и удовольствие — и для того, кто дарит, и для того, кто получает.