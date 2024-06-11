Он сказал, что изначально планировал уложиться в пять сезонов.

Пятый сезон американского сериала "Пацаны" (The Boys), который выходит на Amazon Prime Video, будет последним.

Об этом сегодня сообщил создатель сериала, кинопродюсер и телевизионный режиссер Эрик Крипке. "Премьерная неделя четвертого сезона The Boys - самое время объявить: пятый сезон будет финальным!" - написал он в микроблоге X.

Крипке отметил, что всегда планировал снять именно пять сезонов. "Я очень рад довести историю до кровавой, эпической кульминации. Смотрите четвертый сезон через два дня" - добавил режиссер.

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Сериал Пацаны - 4 сезон:

Действие сериала происходит в мире, управляемом супергеройской корпорацией Vought. Группа людей, пострадавшая от действий известных супергероев, злоупотребляющих своей властью и сверхспособностями, бросает им вызов.

Первый сезон вышел в июле 2019 года. Сериал быстро получил высокие оценки критиков и завоевал любовь зрителей. Премьера четвертого сезона запланирована на 13 июня этого года. Недавно стало известно, что сериал продлили на пятый сезон. Также были випущены два спин-оффа - сериалы "Осатанелые" и "Поколение "Ви".

Главные роли исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макеллиготт, Джесси Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Натан Митчелл и Дженсен Эклз.

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