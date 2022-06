"Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом триумфально возвращается: что в кино со 2 июня

На этой неделе украинских киноманов ждет лишь одна новинка, но зато какая! Спустя 36 лет на "большие экраны" возвращается "Лучший стрелок" с Томом Крузом, и он уже успел получить восторженные отзывы критиков и рекордные кассовые сборы. Кроме того, ожидается несколько новинок онлайн – детский фестиваль Чилдрен Кинофест и анимационный фильм South Park: The Streaming Wars. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Какие фильмы показывают в кинотеатрах Украины со 2 июня

На этой неделе украинских киноманов ждет лишь одна премьера, но также можно посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в минувшие недели.

Топ Ган: Мэверик / Top Gun: Maverick (США, 2022)

Приключенческая драма режиссера Тони Скотта "Лучший стрелок", вышедшая в 1986 году, еще тогда имела большой успех среди аудитории, приумножая свои кассовые сборы по сей день. Фильм даже имел несколько технических номинаций на "Оскар" и одержал победу в категории "Лучшая песня" с легендарной Take My Breath Away. А вот саму картину критики воспринимали посредственно – да, там очень красивые съемки, но к сюжету и персонажам были определенные вопросы. Тем не менее, продолжения фильма ждали многие киноманы, и вот через 36 лет это произошло.

Следует отметить, что, судя по отзывам, "Топ Ган: Мэверик" 2022 года, который вышел в мировой прокат за неделю до украинского, стал тем редким случаем, когда продолжение получилось лучше предшественника. Так, на IMDb у него оценка 8,7 из 10 баллов, на Rotten Tomatoes – 97% одобрения от критиков и 99% от широкой аудитории, а на Metacritic – 78 баллов из 100 от киноэкспертов и 8,8 баллов из 10 от зрителей, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы". Одновременно второй "Лучший стрелок" уже стал самым кассовым фильмом в карьере Тома Круза, собрав за первый уик-энд в международном прокате рекордные 124 миллиона долларов.

По сюжету фильма, события которого разворачиваются спустя 36 лет после первого, легендарный военный летчик капитан Пит "Маверик" Митчелл (Том Круз, который, кстати, во время съемок сам выполнял опасные трюки и управлял истребителем) возвращается в родную академию Top Gun в качестве инструктора. Среди курсантов там и сын погибшего лучшего друга Митчелла Ника "Гуся" Брэдшоу – Брэдли "Петух" Брэдшоу, роль которого досталась Майлзу Теллеру ("Дивергент", "Фантастическая четверка"). Также к своей роли вернется известный по первой части сокурсник Маверика Том "Айсмен" Казански (Вэл Килмер), который ныне дослужился до адмирала.

А еще в фильме появится персонаж Пэнни Бенджамин в исполнении Дженнифер Коннелли ("Реквием по мечте", "Игры разума"), который в первом фильме присутствовал лишь за кадром – это та самая загадочная дочь адмирала, с которой Митчелл когда-то имел неудачные отношения.

Режиссером фильма выступил Джозеф Косински, который до этого снял научно-фантастический фильм "Трон: Наследие" (2010) и фантастический боевик "Обливион" (2013) все с тем же Томом Крузом. Успел режиссер также дважды поработать с Майлзом Теллером – над драмой "Дело храбрых" (2017) и предстоящим научно-фантастическим фильмом "Спайдерхед" (2022).

Кроме того, в украинских кинотеатрах можно будет посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели. Среди них – анимационный фильм "Плохие парни", фэнтези "Фантастические звери: Тайны Дамблдора", супергеройский боевик "Бэтмен", экшн "Скорая" и другие.

Что посмотреть онлайн 2 июня

В этом году с 3 по 12 июня будет проходить 9-й "Чмлдрен Кинофест", переместившись в онлайн-формат. Посмотреть фильмы из программы можно будет онлайн на территории Украины, а также Польши – страны, которая с начала российского вторжения приняла больше всего временно перемещенных украинцев.

В программу фестиваля войдут фильмы для аудитории в возрасте от 4 лет, отобранные командой Чилдрен Кинофеста на крупнейших европейских киносмотрах для детей и подростков. Просмотр фильмов традиционно будет бесплатным.

Больше информации о фестивале можно узнать по ссылке.

Тем временем Paramount+ 1 июня выпустил анимационную комедию South Park: The Streaming Wars, ориентированную на взрослую аудиторию. Это уже третий полнометражный фильм про обитателей Южного Парка.

На этот раз сюжет этой сатирической комедии будет крутиться вокруг конфликта Эрика Картмана с мамой на фоне страшных событий, которые угрожают самому существованию Южного парка.

Между тем Netflix 1 июня порадует фанатов классических ромкомов начала 2000-х, выпустив фильм "Между небом и землей" (Just Like Heaven, 2005) с Риз Витерспун и Марком Руффало. Фильм рассказывает о молодой женщине-трудоголике, которая после аварии находится в коме, и мужчине, который заселяется в ее бывшую квартиру и сталкивается с призраком женщины.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

С возвращением больших премьер украинские кинотеатры начали постепенно увеличивать количество сеансов в день. При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

В то же время, кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

