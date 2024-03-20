Сеанс семейной ностальгии: обзор фильма "Охотники за привидениями: Ледяная империя"

УНИАН делится впечатлениями о новой части культовых "Охотников за привидениями", которая уже завтра появится в кинотеатрах Украины.

21 марта 2024 года в украинский прокат выходит научно-фантастическая комедия "Охотники за привидениями: Ледяная империя" (Ghostbusters: Frozen Empire), в которой новая и старая команды "охотников" объединятся, чтобы дать бой злу доселе невиданных масштабов. Что из этого получилось, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Дилогия "Охотники за привидениями" стала настоящим феноменом в кинематографе 1980-х годов. Удачно сочетая в себе элементы комедии, боевика и фильма ужасов, "Охотники" также стали первой комедией, в которой были использованы дорогие спецэффекты.

Придумал историю канадский комик Дэн Экройд, который с детства интересовался паранормальными явлениями. Изначально он задумывал историю более страшной и серьезной, но впоследствии, после привлечения к работе сценариста Гарольда Ремиса и режиссера Айвана Райтмана, его фокус был смещен в более легкий формат.

На главную роль ученого-парапсихолога Питера Венкмана пригласили комика Билла Мюррея, хорошего знакомого Экройда. На тот момент Мюррей был восходящей звездой, но именно после выхода первых "Охотников" он взлетел на кино Олимп. Сами же Экройд и Ремис исполнили две другие главные роли – ученых Рэймонда Стантза и Игона Спенглера.

Первый фильм "Охотники за привидениями" вышел летом 1984 года и мгновенно стал хитом, а также одним из самых успешных фильмов по итогам года. Хвалили его и критики, и зрители, однако продолжения пришлось ждать целых пять лет.

Вторую часть, выпущенную в прокат летом 1989 года, критики восприняли более прохладно, но зрителям лента понравилась. Однако хотя "Охотники за привидениями 2" собрали немалую кассу в прокате, эти результаты не оправдали ожидания студии, поэтому от продолжения решили отказаться.

Впрочем, в течение следующих двух десятилетий периодически всплывал вопрос продолжения, однако постоянно что-то мешало. В конце концов, основные создатели фильма не пришли к согласию относительно будущего франшизы, отказавшись участвовать в том, что от них требовала киностудия. После смерти Гарольда Ремиса в 2014 году, Айван Райтман окончательно решил отойти от проекта.

В итоге в 2016 году на экраны вышел "женский" перезапуск "Охотников за привидениями", события которого были перенесены в современный мир, и они никоим образом не были связаны с оригинальными фильмами. Главные роли в нем исполнили Мелисса Маккарти и Кристен Уиг, в то время как актеры из оригинальных "Охотников" появились в фильме в эпизодических ролях, сыграв совсем других персонажей. Фильм получил неплохие отзывы, однако студия все равно решила отказаться от продолжения.

Зато в январе 2019 года стало известно, что ведется работа над новым фильмом серии, связанным с оригинальными двумя частями. Тогда же стало известно, что снимет фильм сын режиссера оригинальных "Охотников" Айвана Райтмена – Джейсон, который до этого уже успел поработать над отдельными эпизодами сериала "Офис" и снял хитовую независимую комедию "Джуно". Сосценаристом фильма выступил Гил Кинан, который до этого снял фильмы "Полтергейст" (2015), "Город Эмбер" и "Мальчик по имени Рождество".

Фильм под названием "Охотники за привидениями: С того света" вышел на экраны осенью 2021 года, а в центре сюжеты оказались потомки Игона Спенглера из оригинальных фильмов – его дочь Келли, а также внуки Фиби и Тревор. Также небольшие роли достались оригинальной команде "охотников". Лента получила смешанные отзывы от критиков, однако была положительно воспринята зрителями, особенно фанатами оригинальных фильмов.

Весной 2022 года стало известно, что ведется работа над сиквелом фильма, при этом в нем обещали активнее задействовать персонажей из первых фильмов. Режиссер оригинальных фильмов Айван Райтман не дожил до этой новости несколько месяцев, так что именно ему нынешняя лента и была посвящена.

При этом к работе над фильмом вернулись Джейсон Райтман и Гил Кинан. Впрочем, на этот раз они решили поменяться ролями – теперь режиссером стал последний.

О чем новый фильм

События нынешнего фильма происходят через три года после предыдущего. Семейство Спенглеров наконец покинуло Саммервилль и вместе с учителем Гэри Груберсоном, который теперь является полноценным членом их семьи, перебралось в Нью-Йорк – город, где все начиналось. Бывший член оригинальных "охотников" доктор Уинстон Зеддемор, который за последние 30 лет успел разбогатеть, выкупил для них ту самую пожарную часть из первого фильма – и теперь Спенглеры стали новыми охотниками за привидениями.

Тем временем, сам Зеддемор продолжает финансировать и другие проекты по исследованию паранормальной активности, а доктор Рэймонд Станц – держит лавочку магических предметов, скупая разнообразные артефакты и тоскуя по давно минувшим денькам. Однажды они сталкиваются с мощным артефактом, который высвобождает сверхмощное зло. Команды новых и старых "охотников" теперь должны объединить усилия, чтобы спасти мир от нового Ледникового периода.

Актеры и персонажи

Как и в фильме 2021 года, главные роли исполнили Пол Радд ("Человек-муравей" в киновселенной Marvel), Кэрри Кун ("Затерянная", "Вдовы"), Финн Вулфхард ("Оно", "Очень странные дела") и Маккенна Грейс ("Одаренная", "Я, Тоня"). Все четыре персонажа весьма харизматичны – в какой-то степени именно они ответственны за успех обновленной франшизы: и благодаря тому, как их прописали, и благодаря тому, как их сыграли актеры.

Также из предыдущего фильма вернулись друзья Тревора и Фиби из Саммервилля – девушка Лаки в исполнении Целесты О'Коннор ("Химеры", "Мадам Паутина"), которая работает над одним из проектов Зеддемора, и парнишка по прозвищу Подкаст в исполнении Логана Кима, который помогает Станцу в магазине.

Кроме того, в ленте снова сыграли актеры из классических фильмов "Охотники за привидениями" – Билл Мюррей (Питер Венкман), которого в фильме было меньше всего, зато каждое его появление вызывало бурную реакцию у зрителей, а также Дэн Эйкройд (Рэймонд Стантз), Эрни Хадсон (Уинстон Зеддмор), Энни Поттс (Джанин Мелнитц) и Уильям Атертон (Уолтер Пек).

Также роли в новом фильме получили Кумейл Нанджиани ("Вечные", "Портландия"), Пэттон Освальт ("Тайная жизнь Уолтера Митти", "Песочный человек"), Эмили Элин Линд ("Доктор Сон", перезапуск "Сплетницы") и комик Джеймс Эйкастер. Однако спойлерить мы об их роли в сюжете не будем.

Реакция на фильм

Первые реакции критиков на фильм смешанные. Так, сейчас на Rotten Tomatoes он имеет 45% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты дали ему 47 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Из первых отзывов на киноагрегаторах можно сделать вывод, что позитивнее фильм воспринимают те, кто является поклонниками оригинальных фильмов. Они хвалят фильм за ощущение ностальгии и добрую, порой глуповатую семейную атмосферу. Зато хейтеры "Охотников" отмечают, что фильм перегружен персонажами, и жалуются на "ленивый" сценарий.

Наш вердикт

Новые "Охотники за привидениями" – это, скорее всего, продукт в первую очередь для фанатов оригинальных фильмов. Если где-то в 90-х вы до дыр засмотрели эти фильмы по телевизору, то он вполне удовлетворят ваши ностальгические чувства. Здесь много пасхалок, которые поймут только те, кто хорошо помнит первые фильмы (или пересмотрели их перед просмотром нового), для остальных же зрителей, которые этого всего не помнят, могут возникнуть определенные непонятные и нераскрытые моменты.

Вот, например, персонаж мэра Нью-Йорка Уолтера Пэка, который почему-то люто ненавидит "охотников". Когда вы вспомните, что в фильме 1984 года именно он был тем надоедливым бюрократом, который поставил себе цель уничтожить команду, все станет более понятно.

Или же призраки Слимер и женщины из библиотеки... Для неподготовленного зрителя их появление в новом фильме может показаться лишним, а для фанатов – очередной повод для приятного прилива ностальгии.

Да, порой действительно может казаться, что в фильме задействовано слишком много персонажей и не все они раскрыты в полной мере. Но, с другой стороны, можно ли было обойтись без них? Вряд ли.

В общем, "Охотники за привидениями: Ледяная империя" – это милое и легкое семейное кино с кучей глупых шуток, на которое можно смело идти компанией с попкорном и от которого не стоит требовать чего-то такого "вау". А главное – фильм вполне может поднять вам настроение хоть на пару часиков, особенно если вы любите и понимаете оригинальные фильмы.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко