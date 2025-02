УНИАН подготовил подборку главных новинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выйдет мрачный исландский хоррор "Проклятые", взрывной комедийный боевик "Любовь зла", драма "Канадец" с Ричардом Гиром и еще несколько новинок.

Между тем, онлайн на Netflix станет доступна комедия "Типа беременна" с Эми Шумер.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Проклятые

The Damned (Исландия, Ирландия, Великобритания, США, 2024, ужасы/драма)

События фильма происходят в 19 веке. Во время жестокой зимы у берегов небольшого исландского поселка тонет корабль с людьми. Молодой женщине Еве приходится сделать сложный выбор: спасти пострадавших или сохранить последние припасы еды для своих односельчан. Но решение имеет свою цену – из темноты начинают проступать тени старинных исландских легенд, а вина за содеянное превращается в жуткую реальность.

Главную роль в фильме исполнила восходящая австралийская звезда Одесса Янг, известная по фильмам "Ширли", "Ричард говорит "Прощай" и "Нация убийц".

Также в ленте сыграли Джо Коул (сериалы "Черное зеркало", "Острые козырьки"), Шиван Финнеран (сериал "Аббатство Даунтон") и другие.

Фильм стал полнометражным дебютом для исландского режиссера Тордура Палссона – шоураннера детективного сериала Netflix "Убийства Вальгаллы". Оператором ленты выступил Эли Аренсон, известный своей работой над хоррорами "Надзиратели" и "Агнец".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть", но лишь 47% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 63 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Любовь зла

Love Hurts (США, 2025, комедия/боевик/романтика)

Главный герой фильма – успешный риелтор Марвин Гейбл, который работает в пригороде Милуоки. Однажды он получает багровый конверт от Роуз – бывшей напарницы, которую он покинул на верную смерть, и она, конечно же, не довольна этим фактом. Поэтому Марвина снова затягивает в мир безжалостных киллеров, где повсюду подстерегают предательства, а открытые дома превращаются в смертельные боевые зоны. Между тем, его брат Наклз, нестабильный криминальный босс, начинает охоту на него, заставляя Марвина встретиться с выбором, который до сих пор преследует его, и прошлым, которое он так и не смог похоронить.

Главные роли в фильме исполнили Куан Ке Хюи ("Все везде и сразу", сериал "Локи") и Ариана ДеБос ("Вестсайдская история", "Крейвен-охотник").

Снял фильм каскадер Джонатан Эйсебио, который до этого работал над такими известными фильмами, как "Каскадер", "Матрица: Воскрешение", "Джон Уик 3", "Дэдпул 2", "Черная пантера" и многими другими. "Любовь зла" стал для этого режиссерским дебютом.

Канадец

Oh, Canada (США, Канада, Израиль, 2024, драма)

В центре сюжета этого фильма, основанного на романе Foregone американского писателя Рассела Бэнкса, – культовый режиссер-документалист Леонард Файф, чьи работы известны на весь мир. Но есть кое-что, что он скрывал от всех уже много лет – настоящую историю своей жизни. Умирая от рака, он решил наконец рассказать правду о себе. Его признание станет шоком не только для фанатов, но и для его семьи. Сможет ли общество принять нового Леонарда Файфа? Сможет ли его жена простить много лет лжи? И стоит ли вообще верить человеку, который построил свою карьеру, мастерски манипулируя правдой?

Главные роли в фильме сыграли Ричард Гир ("Красотка", "Первобытный страх", "Чикаго"), Джейкоб Элорди ("Присцилла", "Солтберн", сериал "Эйфория"), Ума Турман (франшиза "Убить Билла", "Криминальное чтиво"), Майкл Империоли ("Славные парни", сериалы "Белый лотос", "Клан Сопрано") и другие.

Снял фильм ветеран Голливуда Пол Шредер, который начинал карьеру как сценарист – в частности, он написал сценарии к "Таксисту", "Бешеному быку" и "Последнему искушению Христа" Мартина Скорсезе. Как самостоятельный режиссер он позже снял такие фильмы, как "Люди-кошки", "Тихий садовник" и "Холодный расчет".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 64% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Тишина

The Silent Hour (США, Мальта, 2024, триллер/криминал)

В центре сюжет фильма – детектив полиции Бостона, который потерял слух после несчастного случая на работе. После этого его переводят на работу в другой департамент, где он должен досидеть до пенсии. Однажды бывший напарник героя пытается спасти важного свидетеля убийства, за которым охотятся преступники. Поскольку девушка глухая, единственный, кто может с ней общаться, – это детектив с нарушением слуха.

Главные роли в ленте исполнили Юэль Киннаман ("Робокоп", "Отряд самоубийц"), Сандра Мэй Фрэнк (сериал "Новый Амстердам"), Марк Стронг ("1917", "Круэлла", "Кингсман") и другие.

Снял картину американский режиссер Брэд Андерсон ("Машинист", "Вызов", "Дом проклятых").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 68% одобрения от критиков и 60% от зрителей. Между тем, на Metacritic широкая аудитория оценила его в 7,6 из 10 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Партенопа

Parthenope (Италия, Франция, 2024, драма/эротика/фэнтези/романтика)

События фильма происходят в Неаполе – родном городе его режиссера Паоло Соррентино ("Великая красота", "Юность", "Рука бога", сериал "Молодой папа"). В 1950 году там рождается необычайно красивая женщина, названная Партенопой в честь мифической сирены. Она очаровывает каждого, кого встречает, а мужчины жаждут ее внимания. Сама же Партенопа пытается найти баланс между своей внешней привлекательностью и внутренним миром, стремясь к большему, чем просто восхищенные взгляды.

Роль Партенопы сыграли две актрисы – молодая дебютантка Селеста Далла Порта и звезда итальянского кино Стефания Сандрелли ("Ускользающая красота", "Конформист"). Также в фильме задействованы Гэри Олдмен ("Дракула", "Манк", "Темные времена"), Сильвио Орландо (сериалы "Новый Папа", "Молодой Папа"), Луиза Раниери ("Рука Бога", "Письма к Джульетте"), Пеппе Ланцетта ("007: Спектр") и Изабелла Феррари ("Великая красота").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил скромные 46% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 57 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Щегол

Le panache (Франция, 2024, комедия/драма)

Главный герой фильма – 14-летний застенчивый Колен, который переходит в новую школу. Там харизматичный учитель французского языка мистер Деварсо заставляет его столкнуться со своими страхами и выйти из зоны комфорта. Теперь у Колена есть друзья и общая цель: выйти на сцену, чтобы сыграть Сирано перед всей школой.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов.

Плохой парень и я

Sidelined: The QB and Me (США, 2024, романтика)

В центре сюжета фильма – упрямая танцовщица, сосредоточенная на мечте поступить в лучшую танцевальную школу страны. Неожиданно в ее жизнь врывается дерзкий плохой парень – местная футбольная звезда. Между ними сразу возникает безумная химия, но девушка убеждает себя, что он совсем ей не подходит. Впрочем, у любви между плохим парнем и хорошей девочкой свои законы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов.

ХитПиг. Розыск домашних животных

Hitpig (США, Великобритания, Канада, Япония, Украина, 2024, комедия/приключения/анимация)

ХитПиг – детектив-кабанчик, самый крутой в розыске домашних животных. По заказу богатого клиента он находит свободолюбивую слониху, однако познакомившись с Пиклз ближе, передумывает возвращать ее хозяину. Теперь ХитПиг и Пиклз – сообщники-беглецы, которые собирают собственную "команду мечты".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5 из 10 баллов.

Типа беременная

Kinda Pregnant (США, 2025, комедия)

Главная героиня фильма – женщина по имени Лейни, чей план жениться и завести семью терпит крах, поэтому она врет всем, что беременна. А потом влюбляется в мужчину своей мечты.

Главную роль в фильме сыграла Эми Шумер ("Девушка без комплексов", "Красотка на всю голову").

Также в ленте задействованы Джиллиан Белл ("Мастер", "Мачо и ботан 2"), Брианна Гоуи (сериалы "Джинни и Джорджия", "Бэтвумен"), Уилл Форте (сериал "Последний мужчина на Земле") и другие.

Фильм станет доступен на Netflix 5 февраля.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы февраля 2025 года – на этой неделе Netflix выпустит сразу четыре новых сериала на любой вкус.

Марина Григоренко