УНИАН подготовил подборку из 13 самых интересных сериалов второго месяца 2025 года – как совершенно новых, так и продолжений хитовых шоу предыдущих лет.

В этом месяце с новыми сезонами вернутся такие хитовые сериалы, как "Белый лотос", "Шершни", "1923", "Кобра Кай" и "Ричер".

Кроме того, фанатов юридических драм порадует премьера спин-оффа хитового шоу прошлого десятилетия – "Форс-мажоры: Лос Анджелес".

Среди долгожданных новых сериалов – "Нулевой день" с Робертом де Ниро, "Яблочный уксус" с Кейтлин Девер и "Плеймейкерша" с Кейт Хадсон.

Видео дня

Обо всех 13 самых интересных сериалах февраля 2025 года читайте в обзоре УНИАН.

Камера 211

Prison Cell 211 (Мексика, Netflix, криминал/драма/триллер, 1 сезон, премьера –5 февраля)

В центре сюжета сериала, основанного на реальной истории – адвокат, который оказывается в тюрьме на мексиканской границе во время бунта и выдает себя за заключенного, чтобы уцелеть. Пока он сливается с толпой, хаос и трагедия раскрывают его собственную темноту.

Главную роль в сериале исполнил Диего Кальва ("Вавилон", "Птичий короб: Барселона", сериал "Нарко: Мексика").

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно.

Кассандра

Cassandra (Германия, Netflix, научная фантастика/триллер, 1 сезон, премьера – 6 февраля)

По сюжету сериала, семья заселяется в винтажный "умный" дом. Совсем скоро становится понятно, что дом контролируется виртуальной помощницей, которая пойдет на все, чтобы удержать жителей.

Одну из главных ролей в сериале исполнила немецкая актриса Мина Тандер, известная по шпионскому шоу "Берлинская резидентура".

Первый сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Яблочный уксус

Apple Cider Vinegar(Австралия, Великобритания, Netflix, биография/криминал/драма, 1 сезон, премьера – 6 февраля)

В центре сюжета этого сериала, основанного на реальных событиях – две молодые женщины, пропагандирующие методы оздоровления, которые якобы лечат смертельные болезни. Они вводят в заблуждение весь мир. Одна невольно, а другая – вполне сознательно.

Главные роли в сериале исполнили Кейтлин Девер (сериалы "Невероятное", "Последние из нас") и Алисия Дебнем-Кэри (сериалы "Бойтесь ходячих мертвецов", "Потерянные цветы Элис Гарт").

Первый сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Убийства в Оре

The Åre Murders (Швеция, Netflix, криминал/драма/триллер, 1 сезон, премьера– 6 февраля)

Главная героиня сериала – стокгольмский детектив, которая находится под внутренним расследованием. Во время вынужденного отпуска она отправляется на горнолыжный курорт, но исчезновение юной девушки заставляет ее вспомнить о работе.

Фильм снят на основе книг шведской писательницы и юриста Вивеки Стэн.

Все эпизоды сериала выйдут одновременно.

Кобра Кай

Cobra Kai (США, Netflix, боевик/комедия, 6 сезон, 3 часть, премьера – 13 февраля)

Сериал, основанный на фильме 1984 года "Малыш-каратист" и фактически являющийся его продолжением, подходит к своему логическому завершению. В центре сюжета – уже повзрослевшие герои оригинального фильма, ярые суперники Дэниел ЛаРуссо и Джонни Лоуренс. Спустя десятки лет первый стал успешным владельцем сети автосалонов, а второй – перебивается случайным заработками. Когда Лоуренс решает открыть школу каратэ под названием "Кобра Кай" с такой же жесткой и бескомпромиссной философией, какой она была известна ранее, ЛаРуссо не может остаться в стороне. Параллельно раскрываются характеры других персонажей: сына Лоуренса – Робби, его талантливого – Мигеля и дочери ЛаРуссо – Саманты.

Главные роли в сериале исполнили уже взрослые звезды "Малыша-каратиста" Ральф Маччио и Уильям Забка, а также Ксоло Маридуэнья ("Синий жук").

Финальные пять эпизодов сериала выйдут одновременно.

Шершни

Yellowjackets (США, Paramount+/Showtime, психологическая драма/триллер, 3 сезон, премьера –​​​​​​​ 14 февраля)

Сериал рассказывает о команде невероятно талантливых футболисток-старшеклассниц, которые выжили в авиакатастрофе. Спустя 25 лет каждая из них пошла своим путем, но призраки прошлого до сих пор не дают им покоя.

Главные роли исполнили Мелани Лински ("Два с половиной человека", "Афера Стивена Гласса"), Софи Нелисс ("Юный детектив", "Жертвуя пешкой"), Элла Пернелл ("Армия мертвецов", сериал "Фолаут"), Джульетт Льюис ("Странные дни", "Прирожденные убийцы"), Кристина Риччи ("Семейка Аддамс", "Сонная Лощина") и другие.

Третий сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Белый лотос

The White Lotus (США, Max, черная комедия/драма, 3 сезон, премьера – 16 февраля)

Как и в первых двух сезонах этого сериала-антологии, в центре сюжета окажутся гости элитного курортного отеля сети "Белый лотос". В течение недели вокруг них будут разворачиваться комедийные, драматические и порой трагические события, которые помогут им лучше узнать себя и окружающих.

В третьем сезоне главные роли сыграли Лесли Бибб ("Железный человек", "Няня"), Кэрри Кун ("Охотники за привидениями", сериал "Фарго"), Уолтон Хоггинс ("Джанго освобожденный", сериал Fallout), Скотт Гленн ("Молчание ягнят", сериал "Плохая обезьяна"), Мишель Монаган ("Миссия невыполнима: Фолаут", "МаХХХин") и Патрик Шварценеггер (сериалы "Королевы крика", "Поколение V"), а также Наташа Ротуэлл, которая повторит роль Белинды из первого сезона.

Третий сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю. Уже известно, что у сериала будет четвертый сезон.

Нулевой день

Zero Day (США,Netflix, шпионское/триллер/политика/киберпреступность, 1 сезон, премьера –​​​​​​​ 20 февраля)

Бывшему президенту США поручают найти источник разрушительной кибератаки, вызвавшей хаос по всей стране и приведшей к тысячам человеческих жертв. В поисках правды он сталкивается с дезинформацией, личными амбициями влиятельных людей и собственными темными секретами.

Главные роли в сериале исполнили Роберт де Ниро ("Таксист", "Крестный отец 2", "Убийцы цветочной луны"), Лиззи Каплан ("Интервью", "Иллюзия обмана 2"), Джесси Племонс ("Власть пса", "Виды милосердия", сериал "Фарго"), Конни Бриттон ("Перспективная девушка", сериал "Белый лотос") и Анджела Бассет ("Черная пантера", антология "Американская история ужасов").

Первый сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Ричер

Reacher (США, Prime Video, боевик/триллер, 3 сезон, премьера – 20 февраля)

Сериал, являющийся экранизацией популярных полицейских романов The Killing Floor, рассказывает о бывшем майоре армейской военной полиции, которого арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Сняв с себя подозрения, герой собственноручно берется за поиски преступников.

Главную роль в сериале исполняет Алан Ричсон, известный по сериалам "Тайны Смолвиля" и "Титаны".

Третий сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно. Уже известно, что у сериала будет четвертый сезон.

На поверхности

Surface (США, научная фантастика/триллер, 2 сезон, премьера – 21 февраля)

В центре сюжета фильма – молодая женщина, которая после неудачной попытки самоубийства частично теряет память. В частности, она не помнит, почему она решила покончить с собой, и стремится найти ответ на этот вопрос.

Главные роли в сериале исполняют Гугу Мбата-Роу ("Взлет", сериал "Локи") и Оливер Джексон-Коэн ("Человек-невидимка", сериалы "Призраки дома на холме", "Призраки поместья Блай").

Второй сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов.

1923

1923 (США, Paramount+, драма/вестерн, 2 сезон, премьера –​​​​​​​23 февраля)

Сериал является приквелом "Йеллоустоуна" и сиквелом "1883", события которых разворачиваются вокруг семейства Даттонов, живущего в Монтане на одном из крупнейших в США ранчо. "1923" рассказывает о трудностях, через которые семья прошла в начале 1920-х годов, включая Великую депрессию.

Главные роли в сериале исполняют Хелен Миррен ("Королева", "Форсаж 9", "Анна") и Харрисон Форд ("Индиана Джонс", "Звездные войны", "Апокалипсис сегодня").

Второй сезон сериала будет состоять из семи эпизодов.

Форс-мажоры: Лос-Анджелес

Suits: L.A. (США, NBC, юридическая драма, 1 сезон, премьера – 23 февраля)

Спин-офф хитового сериала "Форс-мажоры", выходившего с 2011 по 2019 годы, сосредоточится на персонаже по имени Тед Блэк – федеральном прокуроре из Нью-Йорка, который пытается начать новую жизнь в Лос-Анджелесе. Чтобы спасти свою фирму от кризиса, он должен принять на себя роль, которая ему совсем не нравится.

Главные роли в сериале исполняют Стивен Амелл (сериал "Стрела"), Джош Макдермитт (сериал "Ходячие мертвецы"), Брайан Гринберг (сериал "Школа выживания") и Лекс Скотт Дэвис (сериал "Секс в другом городе: Поколение Q"). Также ожидается эпизодическое появление центрального персонажа оригинального сериала – Харви Спектера в исполнении Гэбриэла Махта.

Первый сезон сериала будет насчитывать 13 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Плеймейкерка

Running Point (США, Netflix, комедия/спорт, 1 сезон, премьера – 27 февраля)

Сериал рассказывает о бывшей тусовщице Исле Гордон, которая вынуждена превратиться в бизнес-леди и стать во главе семейной баскетбольной команды вместо своего брата.

Главную роль в сериале исполняет Кейт Хадсон ("Как избавиться от парня за 10 дней", "Война невест", "Достать ножи 2").

Первый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, все они выйдут одновременно.

***

Кроме того, рекомендуем вам ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов января 2025 года и последними новинками кинопроката.

Марина Григоренко