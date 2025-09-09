В каждом из них снялись звездные актеры.

Триллеры - это жанр, который держит в напряжении от первого до последнего кадра. Они заставляют сердце биться быстрее, пока разум пытается отыскать ответы.

УНИАН собрал для вас гид из шести триллеров 2025 года, которые заслуживают вашего внимания, но могли пройти незамеченными.

1. Компаньон (Companion)

Айрис с компанией друзей отправляется на выходные в отдаленное поместье у озера, мечтая о беззаботном отдыхе. Но вместо развлечений их ждет ужасная реальность: внезапная гибель миллиардера становится отправной точкой для череды непредсказуемых и жутких событий, способных обернуться настоящей катастрофой.

В главных ролях: Софи Тэтчер ("Шершни") и Джек Куэйд ("Пацаны", "Человек-паук: Сквозь вселенную").

Рейтинги: IMDb - 6.9/10; Rotten Tomatoes - 93%.

2. Грешники (Sinners)

В 1932 году братья-близнецы Смоук и Стек возвращаются в родной городок в Миссисипи, надеясь начать новую жизнь. Выкупив у бывшего куклуксовца старый амбар, братья решают обустроить там придорожную таверну. Но их планы рушатся еще в самом начале - неожиданно они сталкиваются с древним сверхъестественным злом.

В главных ролях: Майкл Б. Джордан ("Черная пантера" и "Крид"), Хейли Стейнфельд ("Бамблби", "Настоящее мужество"), Джек О'Коннелл ("Феррари").

Рейтинги: IMDb - 7.6/10; Rotten Tomatoes - 97%.

3. Операция "Черный кейс" (Black Bag)

Когда агента разведки Кэтрин Вудхауз подозревают в предательстве государства, ее муж - тоже легендарный агент - оказывается перед тяжелейшим выбором: остаться верным браку или своей стране.

В главных ролях: Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки" и "Люди Икс: Первый класс"), Кейт Бланшетт ("Жасмин", "Властелин колец"), Том Берк ("Страйк", "Фуриоса"), Пирс Броснан (серия фильмов о Джеймсе Бонде, "МобЛенд").

Рейтинги: IMDb - 6.7/10; Rotten Tomatoes - 96%.

4. Соседский дозор (Neighborhood Watch)

Ментально больной молодой человек считает, что стал свидетелем похищения, но полиция не верит - он обращается к соседу, чтобы найти пропавшую девушку.

В главных ролях: Джеффри Дин Морган ("Ходячие мертвецы", "Сверхъестественное", ) и Джек Куэйд.

Рейтинги: IMDb - 6.2/10; Rotten Tomatoes 69%.

5. Материнская любовь / Долина Эхо (Echo Valley)

Сюжет: Кейт, переживая личную трагедию и занимаясь лошадьми в отдаленном и живописном месте, внезапно видит на пороге свою дочь Клэр - напуганную, дрожащую и покрытую чужой кровью.

В главных ролях: Джулианна Мур ("Все еще Элис", "Магнолия" и "Ночи в стиле буги"), Сидни Суини ("Эйфория"), Домналл Глисон ("Ex Machina", "Гарри Поттер"), Кайл Маклахлен ("Отчаянные домохозяйки", "Твин Пикс").

Рейтинги: IMDb - 6.3/10; Rotten Tomatoes - 52%.

6. Холланд (Holland)

Идеальная семейная идиллия вдруг рушится, когда жена подозревает мужа в измене - ее расследование приводит к ужасным последствиям.

В главных ролях: Николь Кидман ("Большая маленькая ложь", "Мулен Руж!"), Мэтью МакФейден ("Гордость и предубеждение").

Рейтинги: IMDb - 5.0/10; Rotten Tomatoes - 21%.

