Внучка Элвиса Пресли сыграет главную роль в сериале о рок-группе

Режиссером сериала, основанного на одноименном романе Тейлора Дженкинса Рейда, станет Ники Каро.

Внучка Элвиса Пресли, актриса Райли Кио, известная также по фильму "Безумный Макс: Дорога ярости", сыграет главную роль в новом сериале от Amazon под названием "Daisy Jones and the Six" (Дэйзи Джонс и шестеро).

Как сообщает 112.ua со ссылкой на Variety, режиссером сериала, основанного на одноименном романе Тейлора Дженкинса Рейда, станет Ники Каро. Он также выступит исполнительным продюсером вместе с Риз Уизерспун.

Daisy Jones and the Six - это музыкальная драма о взлете и падении известной рок-группы 70-х годов прошлого столетия. Дэйзи Джонс в исполнении Райли Кио описывается как девушка, родившаяся в зажиточной семье, которую игнорировали ее эгоистичные родители. Она стала загадочной певицей и автором песен, достигла звездного статуса на фоне музыкальной сцены Лос-Анджелеса 70-х годов прошлого столетия.

Добавим, что Райли Кио не впервые исполняет роль рок-звезды. В 2010 году на экраны вышел фильм The Runaways, который рассказывал историю женской группы и в котором Кио исполнила главную роль, ставшую ее дебютом на большом экране.

О дате выхода картины не сообщается.