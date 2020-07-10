Невероятное малиновое варенье: рецепты ароматного ягодного лакомства на зиму

Такая заготовка не просто чрезвычайно вкусная, она еще и очень полезна.

Малиновое варенье – удивительно вкусное лакомство с лечебными свойствами. К тому же эта заготовка имеет совершенно удивительный и неповторимый запах – просто невозможно устоять, чтобы не попробовать такую вкуснятину.

Малиновое варенье пятиминутка

Малина - 3 кг

Сахар - 2 кг

Ягоду очистить от листочков и веточек, обязательно промыть. Дать воде стечь.

Сразу всыпать в малину 1/3 часть указанного сахара, аккуратно перемешать и оставить до появления сока (примерно на 2 часа).

Тем временем можно простерилизовать банки.

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Малину с выделившимся соком поставить на небольшой нагрев. Дать сахару полностью раствориться, бережно перемешивая деревянной ложкой, поднимая сахар со дна.

Затем увеличить нагрев до среднего и дать закипеть. Когда начнет интенсивно закипать, аккуратно перемешать, не собирая пену. Дольше 5 минут кипятить не надо.

Снять с плиты, аккуратно убрать из смеси всю пену, чтобы варенье было чистым.

Добавить в него оставшийся сахар, аккуратно размешивая, дать ему полностью раствориться. Оставить варенье до полного остывания.

Затем повторить процедуру пятиминутного кипячения дважды, но уже без добавления сахара. После третьего кипячения готовое очищенное варенье горячим разлить в подготовленные банки (они должны быть теплыми, сухими и стерильными). Закрутить стерильными крышками.

Банки проверить на герметичность, перевернуть на крышку и оставить до полного охлаждения. Затем убрать в темное, прохладное место для хранения.

Малиновое варенье с мятой

Малина - 500 г

Сахар - 250 г

Мята - 2 веточки

Малину перебрать, при необходимости промыть и просушить ягоды. Переложить ягоды в миску и засыпать их сахаром. Оставить малину с сахаром при комнатной температуре на 5-10 часов. За это время сахар превратится в сироп.

Переложить малину вместе с сиропом в кастрюльку, добавить две промытые и просушенные веточки мяты. Положить кастрюльку с малиной на плиту и довести варенье до кипения. Проварить на медленном огне 10 минут.

Затем удалить из варенья веточки мяты. А само варенье разложить в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками. Дать варенью остыть, затем перенести банки в прохладное место на хранение.

Малиновый конфитюр

Малина - 1,5 кг

Сахар - 750 г

Лимоны - 0,5 шт.

Ягоды малины перебрать и превратить их в сплошную однородную массу при помощи домашнего блендера. Полученное ягодное пюре профильтровать с помощью сита. Выжать в ягодное пюре половинку лимона.

В емкость для варки залить малиновую смесь. Всыпать сахар, а затем включить плиту.

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Кипятить смесь в течение 5 минут, убирая возникающую пенку. Снять с огня и дать заготовке целую ночь на охлаждение внутри холодильника.

Утром достать и кипятить повторно. Как и в предыдущий раз, прокипятить смесь в течение 5 минут, затем выключить плыву.

Малиновый конфитюр вылить в прокипяченные баночки, закрутить их. Остывать банки должны вверх дном, чтобы не слетели крышечки. После охлаждения переложить их в прохладное место.

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