В День сурка люди предсказывают наступление весны за поведением зверька.

День сурка - это популярный в Канаде и США праздник, который привлекает туристов со всего мира. В этот день наблюдают за сурком, вылезшим из норы, и по его поведению определяют погоду. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - зима рано закончится и скоро наступит весна. А если пушистый метеоролог пугается своей тени и залезает в нору - зима продлится ещё 6 недель.

Дата Дня сурка

День сурка отмечают ежегодно 2 февраля. Ранним утром люди поднимаются на горку, где живёт сурок, и вытаскивают животное из жилища. Не позднее 7:25 утра зверек предсказывает погоду, после чего в городах устраивают фестивали и праздничные мероприятия.

История праздника

Жители Древнего Рима стали впервые доверили животному предсказывать погоду, но вместо сурка они наблюдали за ёжиками. День сурка впервые отпраздновали в 1886 году жители маленького американского городка Панксатони. Там ранним утром 2 февраля извлекли сурка по имени Фил, который впоследствии стал местной знаменитостью. Лишь 40% предсказаний Фила сбывались, однако каждый год он привлекал огромной количество туристов.

День сурка совпадает со старой датой Сретения Господня, по которому также определяют наступление весны.

День сурка в Украине

Праздник стал популярен в России и Украине после выхода одноименного фильма. В Украине есть свои известные сурки, которые определяют погоду - харьковский Тимка и львовская Маруся.

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Автор: Екатерина Пулатова