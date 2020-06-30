Нежный и рассыпчатый кекс на сметане: как приготовить аппетитную выпечку
Кекс – вкусная выпечка, которая нравится и взрослым и детям.
Читайте такжеПеченье, пончики и пицца: рецепты вкусной выпечки без яиц
Для этого вида выпечки подойдут составляющие, которые обычно всегда лежат в холодильниках. В частности, приготовленный на сметане кекс получится очень сочным, мягким и невероятно аппетитным.
В качестве добавки к кексу можно взять не только изюм, но и другие сухофрукты и цукаты, а также ягоды, сыр, орешки, шоколад, ром. А для получения бесподобного аромата – цедру, ванилин или мускатный орех.
Кекс на сметане "Полосатый"
- Сметана - 200 г
- Маргарин (или масло сливочное) - 100 г
- Яйца - 3 шт.
- Мука - 300 г
- Сахар - 150 г
- Ванильный сахар - 1 ч. л.
- Разрыхлитель - 2 ч. л.
- Соль – 2 щепотки
- Какао (по желанию) - 1 ст. л.
- Изюм (по желанию) - 100 г
Взбить яйца с солью, ванильным сахаром и обычным сахаром, до белой пены. Добавить сметану, смешивая лопаточкой. Всыпать половину муки (столовую ложку муки отложить), смешанной с разрыхлителем, и перемешать. Влить растопленный маргарин, перемешать.
Добавить вторую часть муки и перемешать до однородности. Разделить тесто на 2 части. В одну часть всыпать какао, в другую добавить столовую ложку муки. Добавить в каждую часть теста по половине промытого изюма.
Выложить два вида теста в форму, с помощью ложек, в хаотичном порядке. Выпекать кекс в разогретой духовке при 180°С в течение 30-35 минут.
Творожный кекс с курагой
Для теста
- Творог - 200 г
- Мука - 200 г
- Сахар - 200 г
- Сливочное масло - 150 г
- Яйца - 3 шт.
- Сметана - 2 ст.л.
- Ванилин - 1 ч.л.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
Для начинки
- Курага - 200 г
Для пропитки
- Сахар - 2 ст.л.
- Вода - 1 ст.л.
Растопить сливочное масло. Творог размять. Яйца взбить с сахаром и ванилином до белого цвета. Муку просеять и добавить к яйцам. Влить растопленное масло, добавить творог и сметану. Всыпать разрыхлитель. Замесить густое, но не крутое, тесто.
Курагу предварительно замочить в горячей воде на 15 минут, затем тщательно промыть, обдать кипятком и нарезать небольшими кусочками. Соединить курагу с тестом и перемешать.
Форму для выпечки слегка смазать сливочным маслом. Выложить в нее тесто. Выпекать кекс около 40 минут в разогретой до 180°С духовке.
Тем временем приготовить пропитку, растворив сахар в теплой кипяченой воде.
Готовый кекс смазать растворенным в воде сахаром и посыпать миндальными лепестками, или украсить на собственный вкус.
Шоколадно-банановый кекс на сметане
- Мука пшеничная - 150 г
- Бананы - 2 шт.
- Какао порошок - 2 ст. л.
- Масло сливочное - 80 г
- Сахар - 120 г
- Сметана - 100 г
- Сода - 1 ч. л.
- Яйца куриные - 1 шт.
- Грецкие орехи - горсть
Бананы очистить и растереть со сметаной до гладкости. Соединить сыпучие продукты в одном сосуде (какао, мука, сода). Перемешать и смешать с банановым пюре.
Читайте такжеНежная творожная запеканка: как приготовить лакомство в мультиварке
Мягкое масло растереть с сахаром. Затем вмешать туда яйцо.
Соединить банановое тесто с масляно-яичной смесью. Тщательно размешать и добавить нарубленные орехи.
Форму смазать сливочным маслом и вылить тесто. Выпекать 30-35 минут. Готовность бананового кекса проверять деревянной шпажкой.
Приготовить глазурь из сметаны и сахара. Полить ею сверху остывший кекс.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram