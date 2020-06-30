Нежный и рассыпчатый кекс на сметане: как приготовить аппетитную выпечку

Вкусный десерт отлично сочетается с чашечкой кофе или чая.

Кекс – вкусная выпечка, которая нравится и взрослым и детям.

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Для этого вида выпечки подойдут составляющие, которые обычно всегда лежат в холодильниках. В частности, приготовленный на сметане кекс получится очень сочным, мягким и невероятно аппетитным.

В качестве добавки к кексу можно взять не только изюм, но и другие сухофрукты и цукаты, а также ягоды, сыр, орешки, шоколад, ром. А для получения бесподобного аромата – цедру, ванилин или мускатный орех.

Кекс на сметане "Полосатый"

Сметана - 200 г

Маргарин (или масло сливочное) - 100 г

Яйца - 3 шт.

Мука - 300 г

Сахар - 150 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Разрыхлитель - 2 ч. л.

Соль – 2 щепотки

Какао (по желанию) - 1 ст. л.

Изюм (по желанию) - 100 г

Взбить яйца с солью, ванильным сахаром и обычным сахаром, до белой пены. Добавить сметану, смешивая лопаточкой. Всыпать половину муки (столовую ложку муки отложить), смешанной с разрыхлителем, и перемешать. Влить растопленный маргарин, перемешать.

Добавить вторую часть муки и перемешать до однородности. Разделить тесто на 2 части. В одну часть всыпать какао, в другую добавить столовую ложку муки. Добавить в каждую часть теста по половине промытого изюма.

Выложить два вида теста в форму, с помощью ложек, в хаотичном порядке. Выпекать кекс в разогретой духовке при 180°С в течение 30-35 минут.

Творожный кекс с курагой

Для теста

Творог - 200 г

Мука - 200 г

Сахар - 200 г

Сливочное масло - 150 г

Яйца - 3 шт.

Сметана - 2 ст.л.

Ванилин - 1 ч.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Для начинки

Курага - 200 г

Для пропитки

Сахар - 2 ст.л.

Вода - 1 ст.л.

Растопить сливочное масло. Творог размять. Яйца взбить с сахаром и ванилином до белого цвета. Муку просеять и добавить к яйцам. Влить растопленное масло, добавить творог и сметану. Всыпать разрыхлитель. Замесить густое, но не крутое, тесто.

Курагу предварительно замочить в горячей воде на 15 минут, затем тщательно промыть, обдать кипятком и нарезать небольшими кусочками. Соединить курагу с тестом и перемешать.

Форму для выпечки слегка смазать сливочным маслом. Выложить в нее тесто. Выпекать кекс около 40 минут в разогретой до 180°С духовке.

Тем временем приготовить пропитку, растворив сахар в теплой кипяченой воде.

Готовый кекс смазать растворенным в воде сахаром и посыпать миндальными лепестками, или украсить на собственный вкус.

Шоколадно-банановый кекс на сметане

Мука пшеничная - 150 г

Бананы - 2 шт.

Какао порошок - 2 ст. л.

Масло сливочное - 80 г

Сахар - 120 г

Сметана - 100 г

Сода - 1 ч. л.

Яйца куриные - 1 шт.

Грецкие орехи - горсть

Бананы очистить и растереть со сметаной до гладкости. Соединить сыпучие продукты в одном сосуде (какао, мука, сода). Перемешать и смешать с банановым пюре.

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Мягкое масло растереть с сахаром. Затем вмешать туда яйцо.

Соединить банановое тесто с масляно-яичной смесью. Тщательно размешать и добавить нарубленные орехи.

Форму смазать сливочным маслом и вылить тесто. Выпекать 30-35 минут. Готовность бананового кекса проверять деревянной шпажкой.

Приготовить глазурь из сметаны и сахара. Полить ею сверху остывший кекс.

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