Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 5 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

5 декабря по новому церковному календарю вспоминают Савву Освященного,чудотворца. В народном календаре - Саввин день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 5 декабря по новому календарю (18 декабря по старому) - день памяти преподобного Саввы Освященного,чудотворца.

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Савва Освященный жил в V веке, в Каппадокии (ныне - территория Турции). Когда ему исполнилось 8 лет, он поступил в монастырь поблизости и прожил там 10 лет. Родители уговаривали юношу вернуться и жениться, но он решил посвятить жизнь Богу.

Савва так преуспел в посте и молитвах, что получил дар чудотворения - мог исцелять людей от тяжких болезней и прогонять бесов. Еще через десять лет он отправился в Иерусалим, где поселился в монастыре старца Феоктиста с очень строгим уставом. Там 5 лет Савва провел в затворе в пещере.

Преподобный Евфимий - известный старец, молитвенник и чудотворец - стал духовным наставником Саввы. После смерти старца ученики потянулись к Савве. Он основал обитель, которая стала называться "Великая Лавра". В разное время в ней подвизались известные христианские праведники. Также преподобный Савва написал первый устав церковных служб - он до сих пор используется в православной церкви.

Какой церковный праздник 5 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Прокопия и благоверного князя Ярополка Изяславича. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 5 декабря

По приметам дня можно судить, какой выдастся зима и будет погода:

теплая погода в этот день - зима будет долгой и снежной;

на улице мороз - жди оттепель и снег с дождем;

галки и вороны собираются в большие стаи - выпадет снег, а если садятся на землю - будет оттепель.

В народе 5 декабря - праздник Саввин день, Савва. Считается, что Савва продолжает Варварино дело, и мороз крепчает.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 5 декабря, как и в любой другой день, церковь выступает против сквернословия, ругани и склоков, сплетен, жадности, зависти, лени и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи просящему.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют начинать новые дела, особенно мужчинам - считается, что все начатое не даст результата.

Что можно делать 5 декабря

В православный праздник сегодня обращаются к преподобному Савве с просьбами о благополучии в семье и чтобы Бог дал детей.

Саввин день считается благоприятным для сватовства - считается, что брак будет крепким. Есть и одна особая примета: считается, если в этот день положить под подушку монету, то деньги потекут в дом рекой и можно забыть о финансовых проблемах.

Кто отмечает день ангела 5 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Захар, Илья, Геннадий, Сергей.

По старому стилю день ангела у Ивана, Петра, Максима, Владимира, Архипа, Федора, Михаила, Павла, Алексея.

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