Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 4 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

4 декабря по новому церковному календарю вспоминают святую Варвару Илиопольскую и мученицу Иулианию. В народном календаре - Варварин день, Варвара Морозница. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 4 декабря по новому календарю (17 декабря по старому) - день памяти великомученицы Варвары Илиопольской, которая приняла крещение наперекор отцу и за это была казнена им.

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Варвара жила в III веке в Илиополе Финикийском, в Ливане. Ее отец, Диоскор, был язычником. Варвара была очень красива, и поэтому он, остерегаясь посторонних глаз, заточил дочь в башне. Девушка много времени проводила в одиночестве и размышлениях. Когда пришло время выдавать ее замуж, то отец стал выпускать ее из башни.

Как-то во время его отъезда Варвара познакомилась с христианами и приняла крещение. Узнав об этом, Диоскор очень разозлился - он отвел ее к градоначальнику и сказал, что отрекается от дочери. Варвару подвергли жестоким пыткам, но раны на ее тели заживали чудесным образом. Увидев это, христианка Иулиания, находившаяся среди толпы, также пожелала принять страдания за Христа. Двух девушек казнили. Отца Варвары и градоначальника постигла небесная кара - их убило молнией.

В VI веке мощи святой Варвары перенесли в Константинополь. В 1108 году, когда дочь византийского императора Алексея Комнина, Варвара, собиралась на Киевскую Русь к своему мужу, князю Святополку Изяславичу, то попросила в дар святые мощи. Святополк построил в Киеве церковь - туда их и перенесли. Сейчас мощи святой Варвары находятся во Владимирском соборе в Киеве.

Какой церковный праздник 4 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 4 декабря

По приметам дня судят о будущем урожае и какой будет зима:

зима вступила в свои права - в следующем году будет хороший урожай;

много снега выпало в этот день - зима будет снежной и морозной;

сильный мороз на улице - жди стужу, а лето будет жарким и засушливым;

пасмурная погода - летом будет много овощей и грибов.

В народе 4 декабря - праздник Варварин день. Обычно в это время ждут трескучих морозов, и в старину в связи с этим остерегались ехать в дальнюю дорогу - можно было замерзнуть. С Варвары начинается череда зимних праздников: 5 декабря по новому стилю отмечают Савин день, 6 декабря - Николая. В народе их так и называют - "Варки, Савки и Николая".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 4 декабря, как и в другой день, церковь не одобряет сквернсловия, ругани и склоков, сплетен, выступает против жадности, зависти, лени и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи просящему.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: женщинам не следует ругаться со свекровями, а также заниматься рукоделием - можно пораниться.

Главный запрет Варвариного дня касается мужчин: им нельзя ни в коем случае ругать жен - иначе поясницу "скрутит", или суставы будут ныть, или же разболится живот.

Что можно делать 4 декабря

Варвару Илиопольскую считают женской заступницей. В православный праздник сегодня обращаются к святой с молитвами помочь забеременеть, уберечь детей от болезней. Святая Варвара защищает от насильственной и внезапной смерти, а также помогает решить семейные неурядицы, приносит в дом мир, покой и финансовое благополучие.

Запрета на работу, кроме рукоделия, в этот день нет. В старину в Варварин день лепили вареники с маком или пекли пироги с маком - считалось, что они могут защитить от болезней семью и домашних животных.

Кто отмечает день ангела 4 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Иван, Николай, Дмитрий, Александр, Геннадий, Алексей, Варвара, Екатерина, Кира, Анастасия.

По старому стилю день ангела у Павла, Алексея, Владимира, Николая, Ады.

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