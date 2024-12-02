Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 3 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

3 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 3 декабря по новому календарю (16 декабря по старому) - день памяти святого Иоанна Молчальника.

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Иоанн жил в V веке в городе Никополе Армянском. Он с детства изучал Священное Писание и, когда после смерти родителей получил в наследство землю, то построил там церковь Пресвятой Богородицы. Вместе с десятью иноками Иоанн жил при храме в течение 10 лет. Когда юноше было 28, жители соседнего города Колонии попросили сделать Иоанна своим епископом - так он был рукоположен в сан и в течение 10 лет управлял церковью.

Позже правителем Армении стал Пазиник - он был родственником Иоанну, но, тем не менее, стал вмешиваться в дела церкви. Епископ, не желая вступать в распри, тайно покинул страну и уехал в Иерусалим,где поселился в монастыре преподобного Саввы Освященного, как простой послушник. Иоанн много трудился и брался за самый тяжелый труд. Видя его усердие, Савва решил рукоположить Иоанна в пресвитеры. Тогда епископу пришлось рассказать патриарху Иерусалимскому Илии свою тайну. Патриарх благословил Иоанна на подвиг молчания, и тот отправился жить в пустыню. По преданию, святого там защищал лев. Позже игумен Савва уговорил Иоанна вернуться в монастырь, и все узнали о том, что он - епископ.

Иоанн Молчальник провел в Лавре преподобного Саввы Освященного 66 лет. По молитве святого свершались многие чудеса, он умел читать мысли, исцелял больных и бесноватых. Умер преподобный Иоанн Молчальник в возрасте 104 лет.

Какой церковный праздник 3 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти архиепископа Константинопольского Прокла, преподобного Григория Декаполита. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 3 декабря

Приметы дня говорят о погоде, которая будет в ближайшее время и летом:

снегопад с утра - днем будет ясно и солнечно;

если в этот день запоет снегирь, а сорока спрячется под крышу - скоро начнется вьюга;

целый день идет снег - к заморозкам, а если выглянет солнце - к потеплению.

В народе 3 декабря - праздник Ивана Молчальника. Считается, что какая погода в этот день, такая же будет 3 июня.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 3 декабря, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругани, сплетен, сквернословия, выступает против жадности, зависти, лени и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи просящему.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Есть один особый запрет, что сегодня нельзя делать по народным приметам - в день Иоанна Молчальника не стоит много говорить. В старину верили, что молчание в этот день может избавить от невзгод и привлечь удачу.

Что можно делать 3 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Иоанну - просят о выздоровлении для себя и близких.

Как уже говорили, в этот день нужно как можно меньше говорить - считается, кто весь день промолчит, тот весь год будет красноречив. Если же не говорить не получается, то нужно взвешивать каждое слово.

Кто отмечает день ангела 3 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Варвара, Георгий, Иван, Николай, Савва, Фёдор, Кирилл.

По старому стилю день ангела у Григория, Владимира, Арсения, Александра, Алексея, Анны, Татьяны.

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