Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 29 сентября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

29 сентября по новому церковному календарю вспоминают преподобного Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника. О традициях и приметах 29 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

29 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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29 сентября по новому церковному календарю (12 октября по старому) - день памяти преподобного Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника.

Преподобный Феофан Милостивый родился в сирийском городе Газы и был очень добрым и милосердным человеком. Прославился тем, что всегда принимал у себя на ночлег путников и не брал за это денег. Его сбережения ушли на помощь людям, а сам Феофан обнищал. Но он не жаловался, а стойко выносил все тяготы. Но вскоре заболел неведомым недугом, тело покрылось ранами, и преподобный умер. Но после смерти тело исцелилось и мощи стали источать целебное миро.

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Преподобный Кириак родился в Коринфе, в V веке. Когда ему исполнилось 18, юноша решил посвятить себя Богу и шел в обитель святого Евфимия, а затем - в Иорданский монастырь святого Герасима. Кириак много работал и проводил время в молитве, за что заслужил уважение игумена, который стал его наставником. После смерти игумена, Кириак завел дружбу с постником Фомой, пока того не отправили в Александрию. После этого преподобный наложил на себя обет молчания. В 70 лет святой ушел в пустыню и по преданию жил вместе со львом, которого кормил с рук. Умер преподобный Кириак Отшельник в старости, в 109 лет.

Церковный праздник 29 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти мученицы Евфимии Всехвальной.

О чем говорят приметы на 29 сентября

Приметы дня говорят о будущей зиме и осени:

тепло и сухо в этот день - зима будет поздней и нехолодной;

листья уже пожелтели, но не опали - осень будет долгой;

гром слышен - зима будет без снега;

гуси и скворцы еще не улетели - долго будет тепло.

В народе 29 сентября - праздник Феофан Милостивый. Так день прозвали в честь доброго святого, а также за теплую погоду. По народным поверьям, преподобный накидывает на солнце кафтан, и, согреваясь, оно дарит тепло людям.

Что нельзя делать 29 сентября

Сегодня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, выступает против зависти, жадности, мести и отчаяния.

Народные приметы дня не советуют сегодня давать деньги в долг, а также запрещено отказывать в помощи или милостыне - на Феофана Милосердного следует проявить особое милосердие.

Что можно делать 29 сентября

Святой Кириак считается покровителем странников и отшельников. У него просят избавления от болезней, головных болей и депрессии. Святому Феофану также молятся об исцелении от разных недугов.

Как уже говорили, на Феофана Милостивого обязательно нужно помочь другим, например, немощным людям, проявить особую щедрость и доброту.

29 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван и Феофан.

По старому стилю именины празднуют Сергей, Людмила, Алексей, Виктор, Григорий.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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