29 сентября вспоминаем о трагедии в Бабьем Яру, в которой погибло более 100 тысяч невинных людей.

29 сентября 2023 года в Украине проводится День памяти жертв Бабьего Яра. В этот день отмечают 82-годовщину самого массового расстрела в урочище, который был проведен нацистами 29-30 сентября 1941 года. Тогда погибло более 33 тысяч человек.

День памяти трагедии Бабьего Яра - история события

Чтить память расстрелянных в Бабьем Яру начали уже после обретения независимости Украины. В советское послевоенное время Холокост замалчивался, а расстрелы в Бабьем Яру коммунистами представлялись как убийства советских граждан, без упоминания евреев.

Впервые жертв Бабьего Яра почтили лишь в 1991 году. Тогда на место трагедии в Киеве приехал президент США Джордж Буш-старший. В 2007 году на месте трагедии был открыт Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр. Ежегодно 29 сентября начали чтить память расстрелянных в Бабьем Яру. В день памяти приспускают государственные флаги на некоторых зданиях, а в урочище проводятся выступления.

Что такое Бабий Яр

Бабий Яр - это урочище в северной части Киева, которое стало местом самых массовых расстрелов евреев во Второй Мировой войне. Расстрелы проводились с 1941 по 1943 года, во время оккупации нацистами Киева.

Точное количество жертв Бабьего Яра неизвестно. Многих жертв нацисты не учитывали. Историки называют числа от 70 до 150 тысяч расстрелянных. Среди убитых были не только евреи, но и душевнобольные люди, цыгане, военнопленные советские солдаты и обычные мирные жители Киева. Также нацисты уничтожали членов ОУН. К примеру, в Бабьем Яру была расстреляна украинская поэтесса Елена Телига с мужем.

За время расстрелов спастись удалось лишь 29 людям. Люди, спасшиеся из Бабьего Яра, в основном притворялись мертвыми или совершали побеги из концлагерей.

История Бабьего Яра

Бабий Яр был определен местом массового убийства евреев 26 сентября 1941 года. Именно в киевском урочище оккупационная власть Киева хотела окончательно решить "еврейский вопрос".

Первый и самый массовый расстрел был назначен на 29 сентября. По всей столице были расклеены листовки: "Приказывается всем евреям города Киева и окрестностей собраться в понедельник дня 29 сентября 1941 года. 8 утра при ул. Мельника – Доктеровский (у кладбища). Все должны взять с собой документы, деньги, белье и прочее. Кто не подчинится этому распоряжению будет расстрелян."

Цель сбора нацисты не объявляли. По городу же прошел слух, что евреев будут эвакуировать. Люди пришли в Бабий Яр, не догадываясь о планах оккупантов. Вот что рассказывала о дне расстрела одна из выживших Раиса Майстренко:

Папина мать со мной на руках пошла провожать, а моя мать шла параллельно со своими родными. Она помогала своей матери идти, потому что у нее были больные ноги. Бабушка мне потом рассказывала: никто не думал, что всех ведут на расстрел. Все думали, что будут переселять в Палестину.

По прибытию на место у евреев и других жертв сначала забирали ценные вещи, а затем приказывали проходить к юго-восточному отрогу Бабьего Яра, где и проводились расстрелы. За 29-30 сентября 1941 года был расстрелян 33 771 человек (без учета детей до 3 лет).

Ещё несколько массовых расстрелов проводилось в течение октября. Возле урочища был открыт Сырецкий концентрационный лагерь, в котором погибло около 25 тысяч человек. В марте 1942 года нацисты в Бабьем Яру казнили более 600 членов ОУН. Расстрелы продолжались до 1943 года, пока немецкие войска не покинули Киев.

Напомним, что 1 марта 2022 года российские военные нанесли ракетный удар по телевышке в Киеве, который задел Бабий Яр. Во время удара погибли 5 мирных жителей.

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