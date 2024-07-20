В эту дату отмечается День пирожков с малиновым вареньем и День новых друзей.

Праздник 20 июля - День дневного сна, Международный день торта, Международный день шахмат, День хождения по бордюрам, Международный день Луны, День освоения космоса, Всемирный день прыжка.

20 июля — 201-й день года (202-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 164 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

20 июля праздник отмечается во многих государствах мира - узнайте, что именно и где встречают в эту дату:

Видео дня

День штата Пенсильвания, День печенья с предсказаниями, День леденцов на палочке, День избавления от мыслей "Мог бы иметь" и "Должен иметь", День уродливых грузовиков - США .

. День посадки деревьев - ЦАР .

. День дружбы - Эквадор, Аргентина, Уругвай, Бразилия .

. День мира и свободы - Северный Кипр .

. День независимости - Колумбия .

. Праздник Спасителя - Италия .

. Ильин день - Болгария .

. День инженера - Коста-Рика.

День авиации - Румыния.

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране нет никаких национальных праздников 20 июля.

Важные события в истории 20 июля

1534 — в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство.

1810 — провозглашено создание независимого латиноамериканского государства Колумбия.

1871 — В Канаду включена провинция Британская Колумбия.

1877 — начало истории мультипликации.

1917 — зарегистрирована торговая марка "BMW".

1924 — в Париже основана Международная шахматная федерация — FIDE. Отмечается как Международный день шахмат.

1940 — американский музыкальный журнал Billboard опубликовал первый список самых популярных песен.

1944 — неудачное покушение на Адольфа Гитлера.

1976 — проведены первые исследования на поверхности Марса.

1993 — введение в Литве собственной валюты — лита.

2005 — в Канаде на общенациональном уровне вступил в силу закон об однополых браках.

Какой сегодня церковный праздник

Православные украинцы по календарю, на который перешла ПЦУ, 20 июля отмечают день памяти пророка Ильи. По старому стилю христиане встречают день памяти преподобного Фомы Малеина.

Какой сегодня праздник - что можно и нельзя делать 20 июля

Народные приметы гласят, что наши предки в эту дату отмечали праздник 20 июля "Авдотья Сеногнойка" - это значило, что обязательно на поле нужно принести серп, завернутый в полотенце. Потом полотенце снять, обернуть первый сноп, отнести в церковь, освятить и оставить дома под иконами. После того как посевные и огородные работы закончатся, именно этим снопом нужно выгнать насекомых из дома, а на Покрова скормить домашней скотине.

Народные приметы о погоде 20 июля:

небо помутнело - к ухудшению погоды;

пауки плетут новую паутину - погода наладится;

утром идет дождь - к плохому урожаю.

Категорически запрещено 20 июля носить любые яркие украшения - можно привлечь ненужное внимание нечистой силы. Также нежелательно стирать вещи и заниматься любой работой по дому. Отказывать кому-либо в помощи тоже нельзя, иначе скоро сами будете нуждаться.

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