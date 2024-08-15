Какой церковный праздник отмечают 16 августа по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

16 августа по новому церковному календарю православные верующие отмечают Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа. В народе - Ореховый Спас. Рассказываем о традициях и приметах 16 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

16 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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16 августа по новому церковному календарю (29 августа по старому) в церкви отмечают Перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь.

По преданию, когда Иисус Христос жил на земле, в сирийском городе Эдесса правил царь Авгар, который страдал от проказы. Когда он услышал о чудесных исцелениях Спасителя, то послал за ним в Иерусалим писца, котоому также велел написать образ Сына Божия. Но писец не смог сделать портрет - черты Иисуса постоянно менялись из-за исходившей от него "невыразимой благодати". Тогда Иисус умылся и вытерся сложенным вчетверо полотном - на ткани проступили черты Спасителя. Полотно отвезли царю Авгарю, и тот исцелился. Затем это полотно раскинули на башне, чтобы и другие люди могли поверить в настоящее чудо. Считается, что этот нерукотворный образ - первая в истории икона.

В 630 году Эдессу захватили арабы и запретили поклонение Нерукотворному Образу. Но в 944 году император Константин Багрянородный выкупил его у эмира (правителя) и перенес в Константинополь - образ стал главной святыней города. К сожалению, в XIII веке во время крестового похода он был утерян.

Церковный праздник 16 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.

О чем говорят приметы на 16 августа

По приметам дня судят, какой будут осень и зима:

журавли уже отлетели - на Покров будет мороз, а если еще можно увидеть уравлей в поле - то зима будет поздней;

большой урожай орехов - к урожаю ржи в следующем году;

вода в водоемах спокойная - осень будет тихая, а зима - без метелей.

В народном календаре 16 августа - праздник Ореховый Спас, Хлебный Спас, Спас на холсте. Традиционно в это время начинается сбор орехов и заканчивается уборка хлеба. Народный праздник 16 августа также известен как Антон-вихровей, Исаакий-малинник.

Что нельзя делать 16 августа

16 августа, как и в любой другой день, церковь выступает против ругани, злости, сплетен, клеветы, зависти и жадности, мести, отчаяния. Запрещено обижать кого-либо, нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Запрета на работу в этот день нет - наоборот, на Ореховый Спас нельзя лениться, так как это время сбора урожая и пора заготовок.

Что можно делать 16 августа

Так как к Третьему Спасу созревают орехи, овощи, фрукты и зерновые, то эти природные дары освящают в храмах. Это своего рода благодарность Господу за то, что он помог вырастить и просьба, чтобы все пошло на пользу.

Традиционно пекут каравай из нового урожая, которые освящают в церкви и обязательно ставят на праздничный стол. Также готовят выпечку с орехами и фруктами - пирожки, булочки, пряники, а свежеиспеченный хлеб раздают малоимущим. На столе на третий Спас должно быть много разнообразных блюд, каждое стараются попробовать - чтобы следующий год был урожайным и радостным.

16 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Яков, Анна.

По старому стилю именины празднуют Антон, Вячеслав, Иван, Николай.

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