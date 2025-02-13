Какой церковный праздник отмечают 14 февраля верующие, приметы дня, у кого именины.

14 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают равноапостольного Кирилла, учителя словенского, который вместе с братом Мефодием создал первую славянскую азбуку. В народе день прозвали Кирилл Весноуказчик. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 14 февраля (27 февраля по старому стилю) - день памяти святого равноапостольного Кирилла, одного из авторов славянской азбуки.

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Кирилл (от рождения его звали Константин) родился в византийском городе Солуни (ныне город Фессалоники, Греция). В 12 лет мальчик остался сиротой, воспитывал его логофет Феоктист (чиновник в канцелярии патриарха). Кирилл получил хорошее образование и решил посвятить свою жизнь служению Богу.

Сначала он был хранителем библиотеки собора святой Софии, а затем преподавателем философии в Константинопольском университете. По указу императора ему часто приходилось ездить в дальние поездки - проповедовать христианство. Позже Кирилл переехал жить к брату Мефодию на гору Олимп, где посвятил себя науке. Вокруг братьев собрались единомышленники, все вместе они обдумывали идею создания славянской азбуки.

В 862 году по просьбе князя Ростислава братьев отправили в Моравию - проповедовать веру на родном языке. Без азбуки это было трудно сделать и правитель поддержал инициативу создать ее. Братьям пришлось осилить очень большую работу: они не только составляли азбуку, но и обучали ведению богослужения и за 3 года перевели с греческого "Евангелие", "Псалтирь" и другие книги.

После этого Кирилл и Мефодий отправились к папе Римскому, чтобы уладить конфликт из-за азбуки. Богословы того времени считали, что службы должны проводиться только на трех языках - древнееврейском, греческом и латинском, так как на них сделана надпись на Кресте Господнем. Но братья придерживались мнения, что каждый народ имеет право обращаться к Богу на своем языке. Папе Римскому Адриану II Кирилл передал мощи папы Римского Климента, которые он привез из Херсонеса. Адриан II утвердил богослужение на славянском языке.

В Риме святой Кирилл заболел, принял схиму и новое монашеское имя - Кирилл. Умер он 14 февраля 868 года, похоронен в церкви Святого Климента в Риме.

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Также 14 февраля по новому стилю вспоминают преподобного Исаакия, затворника Киево-Печерского, и 12 греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры.

Какой церковный праздник 14 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого мученика Трифона Апамейского, одного из раннехристианских святых, и предпразднество Сретения Господня. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 14 февраля

В народе 14 февраля - праздник Кирилл Весноуказчик. По погоде этого дня судят о наступающей весне:

если солнце и тепло - еще будут морозы;

сильный мороз - к знойному лету;

птицы громко щебечут - быть потеплению.

Считается, что какая погода сегодня, таким будет и август.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 14 февраля, как и в любой другой день, нельзя ругаться, сквернословить, обижать людей и животных, отказывать в помощи. Церковь не одобряет лень, ложь, жадность, зависть, отчаяние и месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует в этот день идти лечить зубы - пользы от этого не будет. Советуют особенно следить за своими словами, чтобы не сказать лишнего и обидеть кого-либо.

Что можно делать 14 февраля

В православный праздник сегодня перед образом святого Кирилла молятся о помощи в обучении детей. Святого просят о защите и поддержке, обращаются к нему за помощью перед публичными выступлениями, лекциями, экзаменами - как учителя, так и ученики. Считается, что святой Кирилл помогает политикам быть услышанными. Все, что касается искусства письма - находится под охраной Кирилла, поэтому те, кто хочет научиться писать, могут просить благословения в этой области.

В народе на Кирилла в старину готовили горячий лечебный сбитень - напиток из трав, патоки, пряностей и меда, который укрепляет здоровье. Проводили также особый обряд на урожай: отправляли детей в огород утаптывать снег на грядках, пытаясь таким образом задержать его. Особое внимание уделяли сновидениям: считалось, что сны в ночь на 14 февраля вещие.

День считается удачным для покупок.

Кто отмечает день ангела 14 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Георгий, Кирилл, Константин, Михаил, Фёдор.

По старому стилю день ангела у Давида, Николая, Гавриила, Василия, Тимофея, Петра.

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