Узнайте, изменится ли дата Дня влюбленных из-за перехода на новоюлианский календарь.

Ежегодно в середине февраля в мире наступает День святого Валентина, посвященный влюбленным парам. Не все люди любят этот праздник, но игнорировать его невозможно. Ведь перед этой датой повсюду продаются тематические товары и украшения. Мы расскажем, когда отмечать праздник по новому стилю и как его обычаи отличаются в разных странах.

Когда День святого Валентина

Всем известно, что День всех влюбленных наступает 14 февраля. Из-за перехода на новоюлианский календарь дата торжества в Украине не поменялась.

Как появился День святого Валентина - история праздника

Как понятно из названия, в этот праздник чествует некоего святого Валентина. Однако существовал ли такой человек на самом деле, и каким была его жизни - истории неизвестно.

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Существует легенда о римском священнике Валентина, который тайно который венчал влюбленных. Он делала это вопреки указу императора Клавдия II, по которому жениться во время войны было запрещено, ведь холостяки - лучшие солдаты. Когда правитель узнал о Валентине, то приказал его казнить.

Вероятнее всего, День всех влюбленных происходит от древнеримского языческого праздника плодородия Луперкалии, который отмечался 15 февраля. Католическая церковь попыталась заменить это торжество церковным, связав с именем святого Валентина.

Как отмечается День всех влюбленных

В Украине 14 февраля принято дарить валентинки и подарки, при чем не только половинкам, а также друзьям и родным. Влюбленные стараются провести этот день вместе и устраивают романтический ужин.

В других странах есть свои уникальные традиции празднования. Например, в Италии дарят сладости, а также ставят пьесу "Ромео и Джульетта". В Канаде и Дании влюбленные обмениваются засушенными белыми цветами.

В Эстонии 14 февраля чтят не только романтическую, но также платоническую и семейную любовь. Подарки дарят в том числе друзьям и родственникам. А на Филиппинах это очень популярная дата для свадьбы, ведь для малоимущих пар расходы на церемонию оплачивает муниципалитет.

В Японии на День Валентина девушки дарят сладости мужскому полу. Как правило, малознакомым парням, одноклассникам и коллегам вручают покупные лакомства (так называемый "шоколад вежливости"). А для близких друзей и вторых половинок японки готовят конфеты ручной работы. Ровно через месяц, 14 марта, отмечается зеркальный праздник Белый день, когда уже мужчины одаривают женщин.

В Австралии некоторые мужчины показывают свою любовь очень дорогими валентинками и роскошными подарками. В Исландии на праздник разжигают большой костер ударом камня о камень. А в некоторых мусульманских странах праздновать День Валентина запрещено под угрозой штрафа.

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