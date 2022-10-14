Почему день Козацтва 14 октября и какие еще праздники отмечаются сегодня - узнайте в материале УНИАН.

Сегодня в Украине отмечаются три важных праздника - Покрова Пресвятой Богородицы 2022, День защитника Украины 2022 и День украинского казачества. Дата выбрана неслучайно - по указу президента Украины, датированного 1999-м годом. УНИАН расскажет, что за праздник 14 октября в Украине и какие традиции нужно чтить сегодня.

День казачества в Украине 2022 - история и традиции

Казаки являются олицетворением смелости и мужества украинского народа. Издавна эти воины боролись за свободу и независимость, прослыли храбрыми и отважными защитниками людей, а также Державы. Кроме того, казаки всегда почитали Деву Марию - молились ей и просили помощи в своих делах. Согласно преданиям, 14 октября казаки созывали Раду, выбирали гетмана и определялись с дальнейшими военными планами

Что касается традиций на День казачества, в мирное время во многих городах Украины люди устраивали тематические фестивали и конкурсы, игры и соревнования. Одна из главных традиций - исполнение гопака - народного украинского танца. Молодые люди соревнуются между собой в этом искусстве, восхваляя своих предков. Сейчас, в период военного положения, все массовые мероприятия запрещены, поэтому национальный праздник отметить с размахом не получится, однако, воздать дань уважения своим предкам и поздравить современных защитников страны все-таки стоит.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: