Какой завтра праздник отмечают православные верующие и что запрещается в этот день.

4 июля почитают мученика Иулиана Тарсийского. О святом, приметы этого дня, что можно и что нельзя делать - рассказываем в материале.

Православный праздник 4 июля - святого мученика Иулиана Тарсийского

Святого мученика Иулиана вспоминают 4 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, почитать святого будут 21 июня.

Иулиан Тарсийский жил в Малой Азии в III-IV веках. Отец его был язычником, а мать - христианкой. Она покрестила сына и воспитала его как христианина.

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Во времена правления императора Диоклетиана начались гонения на христиан, под них попал и Иулиан. Его отправили на суд и долго уговаривали отречься от Христа. 18-летний юноша категорически отказывался, несмотря ни на уговоры, ни на жестокие истязания, которым его поддавали. Тогда Иулиана бросили в тюрьму, где он и погиб.

Народные приметы на 4 июля

По приметам дня судили о погоде в ближайшее время:

гроза в этот день - ненастье будет долгим;

радуга на небе - установится ясная погода;

яркое солнце после дождя - вечером снова будет дождь.

В народном календаре праздник 4 июля называется Ульянов день - он считался днем добрых дел, а еще в это время наши предки делали липовый сбор.

Что нельзя делать 4 июля

В этот день есть несколько запретов:

нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими - долго не помиритесь;

запрещено проводить обряды и "присушивать людей" - считается большим грехом;

нельзя опаздывать, особенно на свидания - можно упустить свое счастье;

не следует мыть полы и выносить мусор - удачу вынесешь;

запрещено отказывать в милостыне.

Наши предки опасались в этот день и вообще обижать липу - ломать ветки или рубить дерево. Это считалось дурным знаком и могло навлечь несчастье. Если липа у дома засыхала - значит, быть болезни или расставанию.

Что можно делать 4 июля

У святого Иулиана просят укрепить силу духа и силы преодолеть все жизненые препятствия. 4 июля считается днем добрых дел - следует обязательно помочь кому-то, хотя бы добрым словом. Также в этот день обычно заготавливали цветочки липы - считалось, что отвар из них не только спасает от простуды, но и защищает от сглаза.

4 июля хорошо работать на огороде и в саду - все пойдет на благо урожая. По народным приметам, если в этот день обнять Ульяну или Ульяна, то удача будет с тобой весь год.

Тем, кто соблюдает Петров пост 2023, в этот день можно есть рыбу.

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