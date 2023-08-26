Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

27 августа в церкви почитают пророка Михея, покровителя мастеров, каменщиков и строителей. В народном календаре - Михей Тиховей. От радициях дня и что нельзя делать на церковный праздник - в материале.

27 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Пророк Михей Морасфитянин - один из 12 пророков, автор одной из книг пророчеств.

Михей жил в VI веке до нашей эры. Он был родом из Иудее, крестьянином есть предположение, что Михей был современником пророка Исайи, возможно, его учеником. Не боясь гнева, он обличал грехи и преступления правителей и раскрывал лжепророков и нечистых священников. Был случай, когда Михея бросили в темницу за то, что он предсказал царю Ахаву гибель на войне.

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Пророк рассказывал о том, что Господь обязательно призовет всех к ответу за неблагодарность, пренебрежение заповедями, нарушение Божьих заповедей. По его предсказанию, его земля (Израиль), будет опустошена, но после восстановлена. Также пророк предсказывал явление Мессии:

...из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных. Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет Он, и будет пасти в силе Господней… и они будут жить безопасно… И будет Он мир.

Есть несколько версий смерти пророка. По одной он был убит приближенными царя Ахавы, которому предсказал смерть. По второй - дожил до глубокой старости. Его мощи обрели при императоре Феодосии Великом, в честь пророка построили храм.

Святого почитают 27 августа по нынешнему календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать его будут 14 августа.

Народные приметы на 27 августа

Приметы дня говорят, какой будет погода в ближайшее время и сентябре:

рассвет ярко-красный - скоро жди дождя и ветренную погоду;

погожий и безветренный день - осень будет сухой;

журавли улетают - скоро грянут морозы, а зима будет ранней;

сильная гроза в этот день - весь сентябрь будет стоять плохая погода, и осень будет дождливой.

В народе 27 августа - праздник Михей Тиховей или Камнеклад. В этот день особо почитали каменщиков - строителей домов, храмов.

27 августа - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов:

не разрешается повышать голос и ругаться;

нельзя занимать и давать в долг деньги - уйдет финансовое благополучие;

запрещено отказывать в помощи и милостыне - сам окажешься в нужде;

нельзя употреблять алкоголь.

По народным поверьям в этот день также не стоит печь выпечку, возиться с тестом и мукой, чтобы не остаться без хлеба.

Что можно делать 27 августа

Святой Михей считается покровителем дома, поэтому святому можно помолиться об обретении собственного жилья.

К этому дню заканчивались вся основная летняя работа, и было принято помогать по хозяйству старикам, вдовам и сиротам. 27 августа заканчивается Успенский пост, разрешается горячая пища с маслом и немного вина. В этот день можно свататься - начинается свадебная пора. Незамужним девушкам в этот день советуют надеть новую вещь - чтобы не засиживаться в девках.

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