Какой церковный праздник отмечают 14 августа по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

14 августа по новому церковному календарю православные верующие отмечают предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, а также вспоминают малого пророка Михея и перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Рассказываем о традициях и приметах 14 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

14 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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14 августа по новому церковному календарю (27 августа по старому) - день памяти преподобного пророка Михея, одного из 12 "малых пророков" и автора книги пророчеств.

Название "малые пророки" связано с объемом книг пророчеств, которые вошли в Библию - он меньше, чем у "великих пророков", к примеру, у Исайи, Даниила. Михей, что в переводе означает "кто подобен Богу", начал свое пророческое служение в 778 году до Рождества Христова. Он был простым крестьянином родом из Иудеи. Существует предположение, что Михей был современником пророка Исайи, и, возможно, его учеником.

Почти 50 лет он предсказывал судьбы народа Израиля. Так, пророк Михей предвидел нашествие на Иудею ассирийского царя Сеннахерима, плен израильтян, падение Иудейского царства, разрушение Иерусалима и другие бедствия. Не боясь гнева, он обличал грехи и преступления правителей и раскрывал лжепророков и нечистых священников. Был случай, когда Михея бросили в темницу за то, что он предсказал царю Ахаву гибель на войне.

В книге пророка есть предупреждения для соплеменников - если они не изменятся и не начнут жить по Закону Господа, то будут иметь незавидную судьбу. По его предсказанию, его земля (Израиль), будет опустошена, но после восстановлена. Также пророк предсказывал явление Мессии:

...из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных. Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет Он, и будет пасти в силе Господней… и они будут жить безопасно… И будет Он мир.

Есть несколько версий смерти пророка: по одной он был убит приближенными царя Ахавы, которому предсказал смерть, по второй - дожил до глубокой старости. Его мощи были найдены при императоре Феодосии Великом, также в честь пророка был построен храм.

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14 августа по новому стилю - перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, одного из основоположников монашества в Киевской Руси, а также выдающегося церковного и политического деятеля второй половины XI века.

О Феодосии Печерском известно, что он родился под Киевом и был из состоятельной семьи. Рано остался без отца, с детства изучал Святое Письмо, носил вериги и мечтал о монашестве, невзирая на насмешки сверстников и гнев матери. Отроком он ушел из дома в Киев, чтобы принять постриг, но во всех монастырях ему отказали из-за юного возраста. Тогда Феодосий пошел к святому Антонию Печерскому и там принял постриг.

Вместе с Никоном и Антонием он поселился в пещере и стал одним из создателей Киево-Печерского монастыря. Со временем Феодосия рукоположили в иеромонахи, а затем избрали игуменом. В этот период (1060-1062 годы) он организовал постройку деревянного здания монастыря, куда переселились около 100 монахов. По инициативе Феодосия был принят первый устав Печерского монастыря, возведены многие монастырские строения и начато строительство главной монастырской церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы (Успенский собор). Также преподобный стал основателем одной из первых церковных библиотек. Одним из его духовных чад Феодосия был киевский князь Изяслав Ярославич.

В житие описаны чудеса, которые творил Феодосий, также он прославился своим аскетизмом. Умер преподобный в 1074 году, а похоронили его по его же просьбе в пещере, куда он уходил в затвор на время Великого поста. В 1090 или 1091 году игумен и братия лавры решили перенести мощи святого в заложенную им Успенскую церковь - событие было совершено в праздник Успения Богородицы. Во время монгольского нашествия мощи Феодосия были спрятаны "под спуд", существует несколько версий, где они могут находиться сейчас.

Церковный праздник 14 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в праздник изнесение честных древ животворящего Креста Господня (Медовый Спас) и день памяти семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя Елеазара.

О чем говорят приметы на 14 августа

По приметам дня можно судить, какой будет погода в ближайшее время и сентябре:

рассвет ярко-красного цвета - будет дождь и ветренная погода;

погожий день без ветра - осень будет сухой;

журавли улетают - зима и морозы будут рано;

сильная гроза в этот день - сентябрь будет с дождями.

В народе 14 августа - праздник Михей Тиховей или Камнеклад. В народе в этот день особо почитали строителей домов и храмов. Народный праздник 14 августа известен также как Феодосий Киевский, Медовый Спас, Мокрый Маккавей.

Что нельзя делать 14 августа

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против сквернословия, злости, сплетен и клеветы, зависти и жадности, мести, отчаяния.

По новому стилю 14 августа - предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Накануне праздника запрещается шуметь, ругаться, повышать голос на родственников и детей, пить алкоголь. В народе считается, что нарушителей ждут болезни и семейные неурядицы. Также не следует ходить в рваной и грязной одежде, отказывать в помощи и милостыне, но вот давать в долг деньги не стоит - отдадите из дома финансовое благополучие.

До праздника Успения продолжается Успенский пост - тем, кто придерживается его, нельзя есть продукты животного происхождения.

Что можно делать 14 августа

У святого Михея просят исцеления, святой считается заступником вдов и сирот, у него просят помощи в строительстве дома. В молитвах к преподобному Феодосию Печерскому обращаются с просьбами о душевном и телесном здоровье, помощи в житейских нуждах, избавлении от бед и скорбей. Феодосий считается покровителем и помощником иноков.

В старину обычно к 14 августа заканчивали всю основную летнюю работа дома и шли помогать по хозяйству старикам, вдовам и сиротам. В народе день считается благоприятным для сватанья, а незамужним девушкам советуют 14 августа надеть новую вещь - чтобы не засиживаться в девках.

14 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Федор, Ева, Евдокия.

По старому стилю именины празднуют Александр, Димитрий, Тимофей, Федор, София.

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