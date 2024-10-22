Народный праздник 22 октября известен под названиями Яков Дровопилец, Женские именины.

Наши предки 22 октября занимались подготовкой к зиме и гуляли свадьбы. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что запрещено делать и почему день считается удачным для всех женщин.

Что отмечаем 22 октября - праздник в Украине

По новому стилю в церковный праздник 22 октября верующие равноапостольного Аверкия Иерапольского, мученика Александра, епископа Ираклия и Казанской иконы Божьей. По старому церковному календарю сегодня чтят апостола Якова Алфеева. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по новому и старому календарю.

Праздник сегодня считается счастливым для всех женщин и девушек. Представительницы женского пола в эту дату освобождались от тяжелой физической работы. День посвящали рукоделию, общению с подругами, готовке. Женщины сегодня могут молиться Богоматери о благополучии и семейном счастье.

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Мужчины в этот день занимались подготовкой к зиме. Для этого осматривали и при необходимости чинили крыши, заборы и сельскохозяйственные помещения. Также занимались заготовкой и перевозкой дров. В домах чистили и топили печь.

По приметам праздник 22 октября подходит для любовных дел. В Киевской Руси в октябре длился сезон свадеб. Работы на участке уже не было, и у людей появлялось больше свободного времени для гуляний. Свадьбы часто отмечали всем селом.

Также сегодняшняя дата считается удачным для готовки. Любые блюда получатся вкусными и особенно полезными, а заготовки на зиму не испортятся.

Кто родился 22 октября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак зодиака Весы. Именинники 22 октября позитивные, общительные, активные. Они упрямы и с трудом признают свои ошибки. Любят давать советы близким и чувствовать свою важность. Имеют нестандартное мышление и бунтарский характер.

Что нельзя делать 22 октября

Никому не рассказывайте о кошмарах, иначе сон сбудется.

Нельзя сегодня ругаться с детьми, кричать на них и обзывать, сравнивать с другими в худшую сторону. Всё это приведет к ухудшению отношений с ребенком.

Неудачный день для начинаний, переезда, трудоустройства, важных дел.

Не стоит вспоминать старые обиды и невзгоды, иначе проблемы вернутся.

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